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風・Luxury／卡地亞白氣球錶小巧取勝　雷達附3條錶帶滿足時髦媽

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▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲時尚設計師Marina Hoermanseder演繹為雷達表創作的Captain Cook庫克船長Marina Hoermanseder特別版女仕自動鑽錶，80400元。（圖／雷達表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

一只好錶讓媽媽戴得長長久久，絕對是優質的母親節禮物之一，近年來雖然大錶當道，但小尺寸的女錶似乎有風潮再起之勢，卡地亞（Cartier）、Boucheron（寶詩龍）與歐米茄（OMEGA）不約而同推出錶徑小於30mm的女錶，雷達表（Rado）則為中性錶款注入女人味，邀好萊塢時尚設計師設計特別版的鑽錶，滿足不同風格的媽咪。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長Marina Hoermanseder特別版女仕自動鑽錶另附粉紅色、黑色錶帶。

時髦媽咪
雷達表今年母親節絕對給媽咪耳目一新的感受！邀請為珍妮佛羅培茲、女神卡卡等好萊塢一線紅星打理造型的時尚設計師Marina Hoermanseder操刀，創作玫瑰金PVD電鍍白陶瓷的Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder特別版自動鑽錶，配備粉紅色、黑色以及可纏繞兩圈佩戴的粉紅色特別加長款式皮革錶帶等3款，讓愛變化的時髦媽咪，可任意變換錶款風格。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Boucheron錶徑23毫米的Serpent Bohème系列腕錶，172,000元。（圖／Boucheron提供）

秀氣媽咪
 法國珠寶品牌Boucheron以靈蛇為主題的Serpent Bohème系列，發表錶徑23毫米的錶款，由金珠環繞著珍珠母貝面盤，上下兩滴鑲滿美鑽的水珠象徵蛇首，雖然小巧但設計感十足，適合喜愛秀氣風格的媽咪。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞錶徑26mm的Ballon Blanc白氣球精鋼鑲鑽腕錶，195,000元。（圖／卡地亞提供）

活潑媽咪
卡地亞推出全新Ballon Blanc白氣球精鋼鑲鑽腕錶，錶徑26mm相當秀氣，但女性喜愛的華麗元素一點也沒少，錶圈鑲嵌36顆圓形明亮式切割鑽石，錶殼4時位置鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石更成為視覺焦點，流露活潑氣息。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列29毫米18K Sedna™金腕錶（左）901,000元，18K黃金與不鏽鋼款414,000元。（圖／歐米茄提供）
 

母女對錶
多數媽媽肯定聽過歐米茄經典星座系列，不僅款式豐富，母女還能一同戴甜蜜對錶，錶徑29mm的選擇包括18K Sedna™金鍊帶錶、結合18K金與不鏽鋼材質的雙色款，錶圈與時標均鑲嵌美鑽，前者貴氣而後者休閒時尚，母女可依場合交換戴。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Swatch「愛的隻字片語」腕錶的錶帶設計充滿心形的鏤空圖案及MOM（媽媽）字樣，2850元。（圖／Swatch提供）

俏皮媽咪
依然保有童心的俏皮媽咪，收到Swatch特別設計的藍色「愛的記事本」或粉色「愛的隻字片語」腕錶，必定會勾起青春美好回憶，錶帶上心形與MOM（媽媽）鏤空字樣設計源自兒時使用的復古直尺，品牌真的附上復古直尺與筆記本造型錶盒，藏著滿滿的祝福。

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關鍵字：

風Luxury, 母親節, Rado, Boucheron, Cartier, Swatch, Omega

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