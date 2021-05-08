「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

文／柯夢波丹 圖／Instagram@beargenie

熊熊卓毓彤在主持跟戲劇上都有出色成績，也開設了自己的音樂教室，可以說是事業有成。同時她讓人無法忽視的傲人上圍也被譽為「台灣第一美胸」！胸大、腰細，整體看起來又是瘦的，想必是正在減肥跟努力豐胸的女孩心中的模範，畢竟胸部大很容易就顯得臃腫，所以這邊就要來公開熊熊的「胸部保養與瘦身方法、減肥的飲食五大方法 」，保證能夠減對部位，同時讓胸部更豐滿漂亮！

熊熊「腰瘦奶大」減肥密技



1.照三餐運動，每次15分鐘

熊熊每天努力照三餐運動，每次至少15分鐘，搭配一組有氧、一組瑜珈拉筋、一組肌肉鍛鍊，每項都各5分鐘，同時要挑選能夠爆汗的運動，不能偷懶選擇輕鬆的動作，才能夠達到最好的效果。

2. 做健胸運動

運動不只能瘦身，也能夠豐胸！熊熊時常在IG分享自己運動的照片，穿著貼身舒服的運動衣，搭配著不同的健胸運動跟器材，讓美胸更集中圓潤及豐滿。

3. 熱瑜珈和泡澡增加代謝

做熱瑜珈跟泡澡能夠有效增加代謝率，並加強身體的血液循環。只要身體處在高代謝狀態，就不容易囤積脂肪！熊熊一週會做兩到三次熱瑜珈，可以有效讓身體不容易水腫，也藉由泡澡舒緩身心跟維持肌膚光澤與彈性！

4.美胸霜搭配按摩

胸部的保養是維持胸部外型的重點！勤勞按摩可以讓胸部的血液循環順暢，若能夠搭配美胸霜跟正確的按摩手勢效果會更好！熊熊平常洗澡後會做一系列的保養程序。她也表示，如果太懶惰懶得按摩的話，洗澡時也可以藉由蓮蓬頭的水柱來刺激胸部！

5. 沒事多喝水少熬夜

多喝水絕對對身體有益無害！維持良好的生活作息跟補充水分，才能夠把身體維持在最好的狀況，運動及減肥的效果也能夠更明顯，達到事半功倍的功效！

熊熊「腰瘦奶大」減肥餐五大方法

除了運動跟保養之外，飲食也是瘦身跟豐胸的重要因素！只要選對食物，就不用擔心瘦錯部位！熊熊有公開她的「急速惡魔菜單」，讓她成功健康地在四天內瘦下兩公斤，剷肉的同時胸部也沒有縮水！

1. 早餐無糖優格、優酪乳或香蕉一根

熊熊曾經表示國中時，為了長高狂喝牛奶跟吃了很多起司，也造就了她如此豐滿的身材，因此蛋白質是不可缺少的！早餐食用無糖優格、優酪乳或香蕉不但有飽足感，也能夠吸收蛋白質跟維生素！

2. 午餐無油少鹽的青菜跟肉

吃過飽足感滿滿的早餐後，午餐則是已無油少鹽的青菜跟肉，補充更多營養素。因為過多的鹽份會讓身體容易水腫，清淡的烹調才不會造成身體太大的負擔！

3. 晚餐蛋白兩顆或無糖優格

晚餐吃得少才容易瘦！通常到晚上會覺得肚子餓，如果不小心暴飲暴食很容易變胖！為了避免這樣，白天食物要攝取夠之外，晚餐就吃簡單的蛋白或是無糖優格就可以。

4. 不吃澱粉、不喝湯

澱粉類是變胖的大元凶！能夠盡量不吃澱粉可以有效燃脂。除次之外湯類也是減肥的人在飲食中常常被忽略的！因為湯類含有大量食物精華與營養，甚至火鍋類的湯有許多的油脂，很容易一不小心就喝下過多的熱量！

5. 戒吃冰瘦小腹

小腹一旦跑出來，不但顯老更顯胖！熊熊以前也因為小腹而苦惱，然而後來發現吃冰就是造成小腹突出的最大原因！因為冰品含有大量脂肪，只要吃多就會囤積在腹部，所以即使夏天再熱也要忍住吃冰喝飲料的慾望！

熊熊也有提醒，這些飲食菜單適合短時間瘦身，可以有效臨時抱佛腳的方法！然而長時間下來均衡健康的飲食跟固定的運動才是最重要的！只要謹記健康飲食的通則跟努力運動，也能夠達到腰瘦奶大的完美身材！

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