「想瘦變美」不要只是說說而已　今年一定要嚴格執行的14個目標

文／柯夢波丹

去年為自己定下的目標，都達到了嗎？還未做到也不要緊，今年繼續努力！強迫自己每天都有進步是辛苦的，人生應該有時候往前衝，有時候停下腳步欣賞風景，但定下明確的標竿，目的是讓我們較容易認清方向，避免自己迷失懶散，以下14個目標，值得妳參考！

1.認真訂定減肥目標

減肥不要只是說說而已！總是該下定決心了吧，知道沒有用，認真的來制定減肥計畫，照著做不只可以減肥也能養成規律的生活習慣。

▲認真的來制定減肥計畫，照著做。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）



2.試著改變一個飲食的方式

飲食的方式會影響到妳的身材、肌膚，甚至是身體健康，所以試著改變一個飲食的方式，像是戒糖或是戒油炸類的食物，試試看妳會得到身體給妳很棒的回應。

3.改掉一個壞習慣

姊知道壞習慣很難改，但請試著盡力去嘗試看看，先從一個壞習慣下手就好，不管是愛生氣、懶散、愛遲到或是亂花錢...等，去告訴自己要改掉一個妳想改的壞習慣，然後不停的提醒自己，妳就會發現自己真的有所進步喔！

4.養成動一動的習慣

姊知道妳懶的運動，姊也是下班累要死，根本只想躺著不想動，但是總不能這樣軟爛下去吧！養成動一動的習慣，不只能讓體態線條變好，連心情都會有意想不到的正面能量喔。

5.去一個想去但沒去過的國家旅行

只去過日本、台灣、泰國旅行，未去過歐洲和其他地方？將預算和假期存起來，去看看妳從未親身欣賞過的風景，得到的一定更多！

6.面對妳害怕的事物

每個人都有弱點，不管妳害怕的只是一隻昆蟲、還是在社交場合中發表意見，來年不如嘗試克服它？戰勝一件妳一直不想面對的事，妳將會發現妳變得更強大了！

7.展開運動人生

說要做運動說了多久？還未開始行動嗎？先從不太劇烈或較好玩的運動做起吧，如瑜伽、踏單車。如果一個人沒恆心，邀請妳的朋友一起吧！

8.尋回妳的夢想

雖然妳現在的工作未必是你喜歡的，而你不能放棄工作去追夢，但不代表妳要把夢想放下，妳仍可以繼續留意和接觸妳喜歡的範疇，利用公餘時間做自己喜歡的事，一切在於妳的心態！

9.每天記下開心快樂事

人生其實有很多值得感恩的事，只是我們習慣了每天都過得忙碌，無瑕想太多，重新培養感恩的心，就從每天記下開心事開始吧！

10.預留時間陪伴家人

花時間在家人身上，從來都是值得的。過往你因工作、應酬、拍拖而忽略了家人？今年不如調整自己的時間表，多些分配時間給家人吧，你會覺得更幸福！

11.閱讀或進修增長知識

都市人完全不滑手機是不可能的，但你可以盡量減少用手機的時間。放下手機，看看書吧！你的心會感到久違的平靜。或者參加一些興趣班，也比漫無目的地滑手機更好。

12.把工作和生活平衡

工作佔據妳大部份時間？工作時工作，遊戲時遊戲，新一年學會在放假時忘記工作吧！花多少精神去工作，就應該花多少精力去玩樂。

13.為重要的人籌備別具心思的禮物

很久沒送禮物給另一半或父母？不如時常為別人製造驚喜？為喜歡的人帶來歡樂，特別有意義！

14.放下曾經傷害過妳的人

你一定經歷了很多，甚至遇上過令妳不開心的人，但新一年來臨，意味著新開始，妳要把一些情感垃圾扔掉了！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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