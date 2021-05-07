奧斯卡得獎團隊操刀！SK-II STUDIO打造電影規格《VS》動畫系列　改寫命運撼動人心

▲SK-II STUDIO破天荒與國際級動畫製作團隊，以電影規格打造最新力作《VS》動畫系列。（影／業者提供）

消費中心／綜合報導

東京奧運邁入倒數關鍵期，SK-II STUDIO繼推出《中間泳道》後，破天荒與國際級動畫製作團隊合作，以電影規格打造最新力作《VS》動畫系列，將國際級選手的真人實事化為動畫電影，探索女性經歷的不同社會壓力，分享選手們如何力抗「怪獸」拿回「#CHANGEDESTINY改寫命運」的主導權，強大視覺效果與撼動人心的故事一推出就受到網路極大關注，影片不斷以「命運絕非偶然， 而在於選擇呼籲女性正視內心的聲音，勇敢邁向自我實現的理想。

▲SK-II STUDIO以國際選手真人實事改編為6大主題系列短篇動畫。（圖／業者提供，下同）

動畫系列開外掛！ 盤點明星陣容的國際級製作團隊

SK-II STUDIO精心出品的《VS》動畫系列共推出6部短篇電影，探索女性在社會中承受的各種壓力：網路霸凌、規則、顏論、壓力、極限、機器等普遍存在於社會的議題，因此獲得國際社會共鳴。 順利邀集「史詩級動畫製作團隊」，像是火影忍者、怪奇物語及冰與火之歌等國際級動畫製作團隊打造電影規格短篇動畫，融合國際選手們的真人實景與精緻細膩的動畫效果，涵蓋科幻、奇幻、動作和體育等元素，以虛實交錯的手法帶給閱聽者滿滿的視覺衝擊。

此外，每部成功的電影往往少不了的靈魂元素－電影配樂，細細牽動著觀眾的情緒穿梭故事起伏通往劇情高潮，而動畫系列更邀請到美國節奏藍調巨星John Legend及中國新生代說唱歌手劉柏辛參與製作，從視覺到聽覺都是超強明星陣容根本開外掛。

女性運動員力抗怪獸 突破社會壓力改寫命運

《VS》動畫系列的6部短篇電影，以國際奧運選手們的真實經驗取材而改編為單篇獨立劇情，一一演繹運動員所面臨的壓力想像，化為極具張力的「怪獸」，而這些困境其實也是現代女性在日常生活中必須面對的各種壓力，在觀賞同時不知不覺就跟著主角走心。

▲體操名將「西蒙拜爾斯」戰勝網路霸凌，美麗在於你如何看待它。

像是「網路霸凌篇」以長期受網路霸凌的體操名將「西蒙拜爾斯」為主角，她受網路酸民對外貌美感標準的批評言論影響，忍不住產生自我懷疑，最後仍努力打敗負面輿論，從受害者轉變成勝利者。

▲衝浪好手前田馬西娜跳脫規則實現熱愛海洋、活出真我的決心。

「規則篇」以衝浪好手前田馬西娜為主角探索外界對女性種種不成文規則，幾番內心拉扯與衝突，仍無法阻擋她擁抱海洋、活出真我的決心。

▲仰式紀錄保持人劉湘超越眾人顏論，努力實踐目標。

「顏論篇」闡述仰式世界紀錄保持人劉湘，受到外界過度關注外表高過個人成就而產生挫折，最後超越眾人＂顏論＂專心實踐自我達成目標。

▲桌球名將石川佳純在面臨壓力時看清最大的敵人正是自己，戰勝自我懷疑。

「壓力篇」則是桌球名將石川佳純探索女性在成功過程經常面臨自我懷疑，藉由回憶不同成長階段的關鍵時刻，才發現種種壓力中，其實最大的敵人正是自己。

▲羽球雙后松友美佐紀、高橋禮華打破完美機械思維，合力找回人性初心。

「機器篇」則是羽球雙後松友美佐紀、高橋禮華困擾追求完美的壓力，使人被迫接受機器思維，透過兩人一起合作與努力，終於找回被遺忘的情感與初心。

▲火鳥排球隊突破自我發揮潛力終能超越極限(註)。

「極限篇」以日本火鳥排球隊為主角，探索女性活在理想的陰影下，唯有突破自我發揮潛力終能超越極限，才能度過重重難關。

SK-II致力關注女性自身 宣導#CHANGEDESTINY改寫命運

SK-II STUDIO製作的《VS》動畫系列自5/1全球首映後，掀起網路熱烈回應：「太喜歡影片了，結尾的時候感動到哭了」、「堅持努力，決定成功」，讓網友在欣賞動畫獲得生命啟發的過程，更不吝為這些仍在為賽事努力拚搏的國際選手們掌聲與鼓勵。

而《VS》動畫系列也是繼SK-II首部紀錄片《中間泳道》之後，再度推出的吸睛劇作，鼓勵女性以勇敢無畏的態度，勇於突破自我，改寫自己的命運。 SK-II今年也設立「改寫命運」基金，凡SK-II STUDIO出品的電影作品每被觀看一次，SK-II就會捐出1美元，用於支援女性追求自己的命運，基金捐款上限將為50萬元，在網友觀賞及分享影片之際，也能為女性改寫命運盡一份心力，鼓勵女性超越對保養與美麗的關注，更要將命運掌握於自己手中，為現代女性建構一個全新時代的起點。

註：攝影於2019年。出演運動選手為當時日本火鳥排球隊。

支持女性追求真我改寫命運，觀賞SK-II《VS》完整系列動畫影片

《VS》動畫系列官網立即瞭解：https://lihi1.cc/eno4I