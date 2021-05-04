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Lisa無辜眼神狂放電　秀寶格麗人氣強壓木村光希

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▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌代言人Lisa一臉無辜表情演繹寶格麗B.zero1系列新品，贏得706萬個按讚數。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）靈感來自於羅馬圓形競技場的BVLGARI B.zero1系列，今年再推新作，將啞光黑陶瓷與玫瑰金結合，創作雙環戒指、手環與三環項鍊等，並將3款項鍊的鍊長從原有的38至45公分延長至54至60公分。日韓兩大女神級品牌代言人Lisa與大使木村光希（Kōki），第一時間都戴上新品在IG宣傳，IG粉絲數逾5100萬人的Lisa明顯人氣大勝，以超過706萬的按讚數強壓按讚數8萬的木村光希。

▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）

▲同為寶格麗品牌大使的木村光希，疊戴BVLGARI B.zero1項鍊獲得8萬粉絲按讚。（圖／翻攝koki IG）
 

有「人間芭比」之稱的Lisa，與所屬南韓女子天團Blackpink的成員均是時尚圈寵兒，各有國際精品代言加身，她示範寶格麗B.zero1系列新品渾身是戲，一臉無辜的模樣讓粉絲都融化，直喊她是「女王」；而頂著「日劇天王」木村拓哉女兒頭銜出道的木村光希，少了歌唱等演藝活動，以模特兒工作為主，因此人氣不若Lisa，但每回寶格麗有新品發布，她總盡職拍宣傳美照，此次疊戴3條B.zero1項鍊，凸顯加長鍊後疊戴更有變化性。

▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）

▲男星許光漢一身藍色西裝搭配寶格麗B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指，51,700元。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）

▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）

▲寶格麗將項鍊長度延長至54至60公分的B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊（上）140,100元，玫瑰金啞光黑陶瓷手環200,100元。

Blackpink另一位成員ROSÉ，近期則成為Tiffany全球品牌代言人，由她擔任HardWear系列的宣傳重任，帶著酷味的她詮釋結合扣環與工業風設計的珠寶極具說服力，也吸引新世代族群目光。

▲▼ Bvlgari,Tiffany 。（圖／公關照）

▲BLACKPINK成員ROSÉ成為Tiffany全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Lisa, 木村光希, Tiffany, Rose

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