植村秀卸妝油大容量2850元→1530元　能卸妝還能洗出透亮肌

文／C編

卸妝油可以說是把彩裝卸得最乾淨的產品，其中植村秀的卸妝油更是油界的專家，購物網站「Her和她」推出「Shu Uemura植村秀 潔顏油」，有植物、覆盆子、櫻花3款任選，原價2850元、特價1530元，直接省下1320元，還可以洗出好肌膚。

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▲Shu Uemura植村秀潔顏油（植物／覆盆子／櫻花 三款任選），450ml，原價2850元、特價1530元。點我購買。



植村秀 植物精萃潔顏油

▲綠色的植物精萃潔顏油。（圖／植村秀IG）



日本植村秀實驗室，以突破性的卓越科技，將取自沖繩島的青木瓜精萃PAEX、永生樹萃取因子、綠茶濃縮精華，發揮超強植物淨妝力，立即深入毛孔，不只輕鬆卸除防水彩妝，給妳清爽的活力淨透美肌。

植村秀 覆盆子超淨白潔顏油

▲裡面添加備長炭的覆盆子超淨白潔顏油。（圖／植村秀IG）

覆盆子超淨白潔顏油添加「歐洲小藍莓」覆盆子，可以代謝老廢角質、茶葉發酵萃取物使膚色均勻、日本頂級紀州備長炭有效吸附毛孔髒污雜質，濕手就可以使用的卸妝油，不但可以淨白肌膚，還可以幫助肌膚膚色均勻透亮。

植村秀 櫻花萃釀淨透潔顏油

▲擁有櫻花精粹的櫻花萃釀淨透潔顏油。（圖／植村秀IG）

櫻花萃釀淨透潔顏油採全新升級配方，運用超微米油分子科技，並添加精選日本櫻花清酒萃釀配方，能於卸除彩妝的同時深層淨化毛孔，洗後備感保濕清新，肌膚有如能重新呼吸般的清新感受，搭配櫻花的香調，更可以療癒身心。

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▲Shu Uemura植村秀 潔顏油（植物／覆盆子／櫻花 三款任選），原價2850元、特價1530元。點我購買。



購物平台「Her和她」推出「Shu Uemura植村秀 潔顏油」（植物／覆盆子／櫻花 三款任選），大容量450ml，原價2850元、特價1530元，直接省下1320元，還可以把臉上肌膚洗卸乾淨，重現白皙透亮的狀態，真的超級划算。