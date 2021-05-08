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「3星座女」史上最難追！追她吃苦當吃補，一愛上你就死心塌地

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▲▼「3星座女」史上最難追。（圖／翻攝自IG）

▲有些女生超難追，但交往過後會把另一半當成寶。（圖／翻攝自FB/JTBC drama，以下同）

編輯 / Lily

想談一場戀愛不簡單，打破僵局後，還要獲得對方的心才算數，有時候運氣好一拍即合，但有時對象就像冰山超難融化，想追到他必須費超大心思，以下3星座女生追她吃苦就當成吃補，一但愛上你就會死心塌地。

▲▼「3星座女」史上最難追。（圖／翻攝自IG）

第3名 金牛座

金牛座女生的保護色彩極強，追她需要慢慢來，最好是先從朋友開始，她會慢慢觀察感受，想清楚了才會和你有進一步發展，千萬不要心急自亂陣腳，等她愛上你，這份愛比什麼都堅定，別人很難影響她。

▲▼「3星座女」史上最難追。（圖／翻攝自IG）

第2名 牡羊座

牡羊座女生很相信感覺，是否看對眼來自第一眼印象，她的愛可以來得很快，如果錯過了先機，就得鋪陳巧遇戲碼讓她相信一切都是緣分。和她相處可以故意被動，她喜歡自己去狩獵，偶爾和她玩一點小心機，直腸子的個性就很容易上鉤了。一談起戀愛眼中只有你，其他人都自動被屏蔽了。

▲▼「3星座女」史上最難追。（圖／翻攝自IG）

第1名 摩羯座

摩羯座女生看起來很冷，其實內心比誰都炙熱，遇到中意的男生喜歡裝不在乎，故意吊吊對方胃口。想要追到她必須沉得住氣，當你發現她對你有一絲絲不同，就代表也對你有意思，這時奮力出擊，多半能得到她的芳心。魔羯喜歡穩定，細水長流的戀愛她會很珍惜。

►感情更勝親姊妹！3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？

關鍵字：

星座女生, 難追, 戀愛, 摩羯座, 金牛座, 牡羊座

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