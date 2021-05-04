破百位星戰迷登台北101！　慶台灣防疫領先「用原力祈福」

▲台灣防疫成果亮眼，「全球星戰日」破百位星戰迷登上台北101。（圖／記者周宸亘攝）

記者鮑璿安／台北報導

每年5月4日「全球星戰日」是星戰迷齊聚歡慶的日子，因疫情影響，大多數國家都缺席盛會，唯獨台灣防疫成果亮眼，今召集了破百位星戰迷登上台北101，口罩戴好戴滿希望透過「原力」繼續為台灣祈福，同時曝光了全台首座2米高1:1 K-2SO機器人，台灣星戰召集人表示：「藉由這個機會把台灣特色介紹給全世界。」

▲台灣為少數能夠照常舉辦星戰日的國家。（圖／記者周宸亘攝、官方提供）

《星際大戰》電影中的經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），取其諧音將5月4日定為全球星戰日，由於疫情當前，台灣為少數照常舉辦活動的國家。此次集結超過百位星戰迷登上台北101，場面十分盛大，黑武士率白兵大軍登場，更藉此機會公開全台首座2米高1:1 K-2SO機器人，造價約30萬元，使用3D列印打造耗時超過1200小時，都在此刻讓星戰迷搶先一睹為快。

▲台灣星戰迷登上台北101用「原力」為台灣祈福。（圖／記者周宸亘攝）

台灣星戰活動召集人表示，去年因疫情嚴峻取消活動，但台灣防疫成果亮眼，今年全球只剩下台灣可以照常舉辦，他也承諾，「今天所有角色就算是戴著頭盔，也有將口罩戴好戴滿。」另外，台灣星戰迷足跡遍佈許多知名景點，包括首年來到華山1914文化創意產業園區、2018年也曾入駐總統府拍攝合照，今年則登上台灣最高點台北101，成為地表最高的星戰聚會，對此台北101也相當肯定防疫成果：「很高興能夠共襄盛舉，期待將原力散發到各個角落。」

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