破百位星戰迷登台北101！　慶台灣防疫領先「用原力祈福」

▲台灣防疫成果亮眼,「全球星戰日」破百位星戰迷登上台北101。(圖/記者周宸亘攝)

記者鮑璿安/台北報導

每年5月4日「全球星戰日」是星戰迷齊聚歡慶的日子,因疫情影響,大多數國家都缺席盛會,唯獨台灣防疫成果亮眼,今召集了破百位星戰迷登上台北101,口罩戴好戴滿希望透過「原力」繼續為台灣祈福,同時曝光了全台首座2米高1:1 K-2SO機器人,台灣星戰召集人表示:「藉由這個機會把台灣特色介紹給全世界。」

▲台灣為少數能夠照常舉辦星戰日的國家。(圖/記者周宸亘攝、官方提供)

《星際大戰》電影中的經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),取其諧音將5月4日定為全球星戰日,由於疫情當前,台灣為少數照常舉辦活動的國家。此次集結超過百位星戰迷登上台北101,場面十分盛大,黑武士率白兵大軍登場,更藉此機會公開全台首座2米高1:1 K-2SO機器人,造價約30萬元,使用3D列印打造耗時超過1200小時,都在此刻讓星戰迷搶先一睹為快。

▲台灣星戰迷登上台北101用「原力」為台灣祈福。(圖/記者周宸亘攝)

台灣星戰活動召集人表示,去年因疫情嚴峻取消活動,但台灣防疫成果亮眼,今年全球只剩下台灣可以照常舉辦,他也承諾,「今天所有角色就算是戴著頭盔,也有將口罩戴好戴滿。」另外,台灣星戰迷足跡遍佈許多知名景點,包括首年來到華山1914文化創意產業園區、2018年也曾入駐總統府拍攝合照,今年則登上台灣最高點台北101,成為地表最高的星戰聚會,對此台北101也相當肯定防疫成果:「很高興能夠共襄盛舉,期待將原力散發到各個角落。」

►NIKE下殺5折!「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找



►趙麗穎離婚後首次露面!「全身精品」狀態驚人 網:比婚前還美