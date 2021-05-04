Jisoo也愛用「國民潤唇膏」　分享IG狂吸224.9萬人按讚

記者李薇／綜合報導

Dior旗下的癮誘粉漾潤唇膏可以說是「國民潤唇膏」，因為不但很多女孩愛用，有粉絲更是一年10條以上，可見它真的厲害！不僅平民愛用，南韓BLACKPINK成員Jisoo也是它的粉絲，最近更是在個人IG上面分享自己愛用的色號。

▲Jisoo最近愛上Dior的國民潤唇膏。（圖／sooyaaa__ IG）



南韓BLACKPINK成員Jisoo最近在個人IG分享愛用的單品，就是被譽為「國民潤唇膏」的Dior癮誘粉漾潤唇膏，色號#025的首爾紅，擦起來的顏色紅中帶橘，擦起來很顯氣色，同時又能祛除蠟黃感，因此貼文一PO，立刻吸引224.9萬人按讚分享。

同樣把愛用唇色分享到IG的女星還有Jessica，日前她就在個人IG上面分享一段她塗抹口紅的影片，她用的是露華濃全新推出的「Color Stay Satin Ink」，目前搶先在日本推出，塗抹起來的顏色粉紅中帶點紅色調，擦起來超顯氣色。

▲Jessica也親自示範塗抹的全新唇彩。（圖／jessica.syj IG）



Jessica的IG PO文一推出，立刻吸引112.9萬次觀看，許多人都大讚「顏色實在太美了」，色號詢問度爆表，原來是#Silky Sienna，是一支不管任何膚色都很好駕馭的玫瑰粉紅調，一抹就擁有飽和的顏色，可以直接呈現出飽滿的唇妝效果。