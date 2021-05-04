王淨爆卦「新老公」是他！感情上很佛系　「男友可以讓，包包不能讓」

記者王則絲／台北報導

法國經典三百年老牌FAURE LE PAGE（馥瑞樂爵）2021夏季新品發表會上，邀請到女星王淨出席活動，新品包款中可以看見品牌經典的「手槍」元素，這就讓王淨忍不住爆了個掛：「我最近的新老公是宋仲基啦！」表示聯想到了近期大熱韓劇《黑道律師文森佐》，還在訪問中語出驚人：「男友可以讓，包包不能讓！」展現對喜歡的手袋的執著。

▲王淨獲邀出席FAURE LE PAGE 2021夏季新品發表。（圖／品牌提供）



FAURE LE PAGE自西元1717年創立至今已超過三百年歷史，最早以槍械、兵器起家，而後將製作武器套袋的高超工藝技術延伸到時尚領域，以招牌的「龍鱗紋」包包聞名。

今年夏天FAURE LE PAGE推出「SAGA City」系列，首次運用3D立體織紋技術呈現龍鱗紋，每平方厘米（平方公分）中有多達23,000針腳，此為品牌歷時兩年研發而出的技術，採用方形托特袋包型，共帶來3種尺寸，深、淺海軍藍色與黃色的拼接點綴，讓整體更有亮點、不老氣。

▲王淨示範FAURE LE PAGE全新「SAGA City」系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



FAURE LE PAGE關於兵器的歷史，讓王淨聯想到了最近愛看的韓劇《黑道律師文森佐》中也有的黑道、手槍等元素，並和所有少女們一樣身陷其中：「我最近的新老公是宋仲基啦！」而對於品牌「情場如戰場」的概念，王淨則表示：「在感情上我一直以來還蠻佛系的，比較沒什麼感應。我比較被動，如果這個人不屬於我的話就算了，就緣分吧。」不過面對熱愛的手袋可就不佛系了，「男友可以讓，包包不能讓！」甚至曾和姐姐真正上演搶包包戲碼。

▲本季同步推出「MINI」系列手袋。（圖／記者王則絲攝）



王淨也示範了全新「SAGA City」系列的迷你款式，她表示這次最喜歡的就是這顆了，「我超級愛背迷你包。」與此同時，FAURE LE PAGE今夏還同步帶來了「MINI」系列，將品牌經典包型縮小成超可愛的迷你包；另外「Splash」系列則是專為夏天打造，以濺起的水花為靈感，運用透視感PVC材質營造涼爽視覺，王淨也已決定要打包一顆回家，帶去澎湖邊度假邊工作。

▲由透明PVC材質打造的「Splash」系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



【今夏更多美包】

還記得PRADA的上顆爆款腋下包「Cleo」系列手袋嗎？PRADA延續相同的Spazzolato 拋光面小牛皮材質，推出全新「手機包」系列。光滑的皮質表面彰顯氣質高級感，同時以縮小版的迷你托特包外型呈現，附有雙邊手提把，以及可拆卸的長背帶，包面上當然少不了民眾們最喜歡的三角形珐瑯LOGO標誌，而三角標也會跟著配色轉變，非常療癒可愛。

▲PRADA「手機包」延續上款腋下包Cleo系列的材質與顏色。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA「手機包」系列除了黑、白、粉色，還有湖水綠色與鏡光銀色可選擇。（圖／翻攝自官網）

名媛孫芸芸近日於IG上貼出一組火辣美背照，削肩連身裙背後整片挖空，而耍辣同時不忘帶貨，孫芸芸手中拎的包款為GUCCI最新推出的「珍奶包」，此為GUCCI以台灣著名的「珍珠奶茶」為發想而誕生，除了孫芸芸手上的手提包，同色調還有大、小肩背包款式。

▲孫芸芸帶貨最新GUUCI「珍奶包」。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

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