又一間小CK能逛！誠品信義店此時開幕　獨賣款「皺皺包」曾之喬搶背

記者王則絲／台北報導

受到廣大女性群眾喜愛的新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK），常讓人一走進店就失心瘋提著好幾袋回家，好逛程度可想而知。近日小CK宣布，即將在5月7日於台北誠品信義店1樓開幕全新店鋪，並將推出以「誠品紙袋」為靈感設計而成的獨賣款「皺皺包」，女星曾之喬、曾莞婷都已搶先背上！

▲CHARLES & KEITH將於誠品信義開幕全新店鋪。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

小CK自2017年進駐台灣以來，已開設5間分店與1間Outlet店鋪，誠品信義店則為品牌第6間專門店，此為繼進駐101後位於信義區的第二間門市，目前櫃位還在整修當中，雖完全的封住看不見裡頭情況，但確定將於5月7日正式開幕，誠品門口也已掛上了大大的廣告招牌。

而隨著新店面開幕在即，獨賣款也跟著曝光了，小CK特別以大家熟悉的深綠色「誠品紙袋」為靈感，運用帶有灰調的青苔色系與褐色提把、內裡做搭配，並以仿牛皮紙的視覺效果呈現，推出誠品信義店獨賣款「皺皺包」，包括女星曾之喬、曾莞婷與多位網紅們都已經背上，搶先燒了大家一把火。

▲小CK誠品信義店獨賣款手袋。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、@vicky_7155）

▲CHARLES & KEITH誠品信義店獨家「皺褶手提包」，NT＄2,190。（圖／品牌提供）

近期台北信義區的話題新店面，還有日前才舉辦記者會的THE NORTH FACE，首度在台灣開設混合經典紅標＋黑標的旗艦店，選擇落腳台北101，取代了原先Calvin Klein的店址，目前店外設立可愛的圓形穹頂帳篷供民眾參觀打卡，且據消息指出，THE NORTH FACE將在5月13日晚間於該打卡點附近舉辦派對，並邀請藝人演唱。

▲THE NORTH FACE全新旗艦店於台北101落腳，特別於前方廣場架設了黃色穹頂帳篷體驗拍照區。（圖／品牌提供）



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