痘痘肌膚「安撫神器」靈芝水下殺700元　網：非囤不可

文／C編

痘痘肌膚常常有種困擾，就是保濕滋潤不能做太滿，但又不能不保養肌膚，網路上流傳一瓶非常厲害的保養品，針對痘痘肌可以提供剛剛好的保濕，那就是品木宣言的「青春無敵健康光潤機能水」，現在在購物網站「Her和她」上販售，200mlX2，原價2900元、特價1399元，平均一瓶不到700元，很值得入手。

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▲品木宣言青春無敵健康光潤機能水，200mlX2，原價2900元、特價1399元，點我購買。

品木宣言的「青春無敵健康光潤機能水」又被稱為「靈芝水」，因為裡面添加「北極靈芝」白樺茸加上珍稀雞腿蘑菇，具強大抗老化功效，打造健康彈潤肌；「靈芝」過去是皇室專用珍稀聖品，能快速舒緩肌膚，有效提升彈潤度。

▲品木宣言的靈芝水可以說是明星商品。（圖／origins IG）



除了北極靈芝，還有天然珍稀的白樺茸、冬蟲夏草、沙棘子、乳酸菌及亞麻芥油等成分，可以幫助肌膚補充所流失的營養成分，就像是為肌膚專門打造的中藥燉補食材，加強肌膚保濕滋潤，同時又不會過度營養。

不同於中藥有種難聞的氣味，靈芝水特別添加提振身心的天然植物精油及結合紓緩功效的乳香精油，有機的天竺葵、香橙、橘子、廣藿香及薰衣草精油，在保養的時候也可以聞到令人療癒的香氣，非常紓壓。

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購物網站「Her和她」推出「品木宣言青春無敵健康光潤機能水」，200mlX2，原價2900元、特價1399元，一瓶不到700元，網友們不但用過都覺得對痘痘肌膚舒緩很有效果，更是推薦拿來濕敷，可以讓肌膚更加穩定，不適感立刻降低。