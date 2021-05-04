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IKEA鯊鯊包「緊急停售」吃不到了！　網友傻眼

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▲IKEA內湖鯊鯊包。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA內湖鯊鯊包宣布暫停供應。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在台北是唯一門店「內湖店」4月底開幕，不但限量商品被搶翻天，打卡超熱門的鯊鯊包還形成話題，官方在開幕第二天即宣布「一人限買兩隻」，民眾還是一下就搶光，現IKEA再宣布鯊鯊包停售，目前不再供應，且恢復開賣日期未定，許多網友留言表示「傻眼」、「根本搶不到」。

IKEA在敦化店熄燈後，轉至舊宗路更大的「內湖店」場地開張，4／28正式開幕當天一開張就擠進近千人，賣場人聲鼎沸，且餐廳不到半小時點餐就出現排隊狀況，最炙手可熱的鯊鯊包也成「打卡新寵」，幾乎一上架就被搶光，據悉首日開張到傍晚鯊鯊包「存貨」就已不夠，官方急宣布第二天營業變成「每人限買2隻」。

▲IKEA鯊鯊包。（圖／記者蔡惠如、王蓁蓁攝）

▲內餡是芝麻的鯊鯊包，受歡迎的程度超乎想像。（圖／記者蔡惠如、王蓁蓁攝）

但即便已經限買加上每日僅出爐2次，仍阻止不了許多渴望與鯊鯊包合影或拍照打卡的消費者，有民眾在出爐前半小時就進店等候，鯊鯊包一上架一家老小都排隊付賬，有民眾在網路上分享「有夠誇張，500隻一出爐不到10分鐘就沒了」，導致許多民眾專程去還撲空。

而疑似供貨不及之故，IKEA又在官方粉絲團公告即日起「鯊鯊包暫停供應」的消息，表示將停止供應，至於何時開始販售，將會再公告給大家，下方還有民眾留言「今天平日去買鯊鯊包，到現場才得知今天沒賣！！」另還有消費者不死心，留言詢問「有冷凍的可以買嗎？」

▲IKEA內湖鯊鯊包。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

關鍵字：

IKEA, 內湖, 開幕, 舊宗路, 鯊鯊包, 停賣, 限買

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