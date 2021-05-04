「最強小三」韓素希趴地胸前陰影看光！　微發福有肉身材更性感

▲韓素希因演出韓劇《夫婦的世界》獲得「最強小三」封號 。（圖／翻攝自韓素希IG）

記者鮑璿安／台北報導

因演出韓劇《夫婦的世界》獲得「最強小三」封號的韓素希（韓韶禧），憑藉亮麗顏值擄獲粉絲，近期她在IG上曬出多張美照，換上低胸修身短裙，以雙手撐地的POSE大秀豐滿身材，即便「微發福」仍不減性感韻味，引發網友熱議：「太誘人。」

▲韓素希火辣美照曝光引發網友瘋讚。（圖／翻攝自韓素希IG）

韓素希將在6月以新劇《無法抗拒的他》回歸，熱度居高不下的她，近期在IG上PO出美照，身穿淺綠色平口裙裝，一頭凌亂微捲瀏海襯托小巧臉蛋，將韓素希仙氣發揮至極；視線向下看，裙裝以低胸剪裁加上荷葉邊袖口點綴，遊走於火辣和逆齡之間，而韓素希更以雙手撐地的撩人姿勢擺拍，使得胸前區域若隱若現，最後加碼一雙長腿全見客，隨即引發網友瘋讚。

▲韓素希曾穿著Alexander McQueen 2021春夏系列中的緊身馬甲露出傲人S曲線 。（圖／翻攝自韓素希IG）

韓素希尺度火辣已不是頭一遭，先前也曾穿著Alexander McQueen 2021春夏系列中的緊身馬甲露出傲人S曲線，不吝嗇秀出簡潔的肩頸線條，更微微仰頭讓性感指數升級不少，同樣令粉絲印象深刻。

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