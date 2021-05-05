開架銷售第一名的眉筆是它！百元價格就可以輕鬆入手的高CP值

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

雖然不會隨著季節改變，但是在妝容上面非常重要的眉毛，是很多人出門必備的單品，《ET FASHION》也整理3款超級熱賣的眉彩單品，不但拿下開架銷售冠軍，有的更是國外超級熱賣的單品，一定要入手。

1.Za 旋轉眉筆

開架銷售冠軍Za「旋轉眉筆」，不但是開架通路年度彩妝熱賣Top10、更是回購率100%的經典暢銷品，於2020年8月改版以全新包裝上市，就榮登Nielsen銷售No.1！旋轉式免削眉筆搭配眉刷便利設計，輕輕一轉就能使用，加上細圓頭筆芯能輕鬆勾勒細緻毛流，筆觸滑順顯色好描繪，再用尾端眉刷梳整好便利，眉色、眉流超自然，是190元就能入手的高CP神物。

2.BROWIT 貝奧莉 3in1鑽石型氣墊眉筆

泰國人氣彩妝師Nongchat所研發創立的專業眼眉品牌，去年首度引進台灣，以「防水、抗暈、持久」，深深抓住台灣人對於眼部彩妝的喜好，在屈臣氏屢創銷售佳績。其中，「3in1鑽石型氣墊眉筆」除了雙頭設計，這次更推出了3in1的多功能氣墊眉筆，集眉筆、眉粉、眉刷於一身，不管是填色還是勾勒線條，都能一筆完成。

3.植村秀x AOKI Paris 武士刀眉筆

提到專櫃的眉筆，那麼植村秀的武士刀眉筆絕對是很多人都推薦的單品，恰到好處的顯色度，加上霧面自然感的顏色，讓人用過就難以忘懷，這次與青木定治合作，推出全新包裝設計的武士刀眉筆，為常態的商品增添全新的風格，青綠色的包裝讓整個眉筆都增添了全新的活力，非常值得入手。