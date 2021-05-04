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肌膚吃的益生菌！innisfree綠茶籽精華升級版、d program 5種水乳組合

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

許多人為了身體健康、照顧腸胃，都有吃益生菌的習慣，但不僅身體需要益生菌，肌膚也需要！研究發現，肌膚也有自己的微生態，而當肌膚生態失去平衡，就會導致各種肌膚問題出現，也因此「益生態保養」也成為新的保養趨勢，像是以高CP值成為美妝版上好評常客的innisfree綠茶籽精華，就添加綠茶三重益生菌精萃™推出第4代升級版；而資生堂「d program敏感話題」也推出全新「美肌益生保養系列」，針對不同肌膚問題共有5種水＋乳基礎保養組合。

innisfree

韓系美妝品牌innisfree不僅彩妝品人氣高，就連保養都有不少好物受到追捧，其中最出名的絕對非被封為「開架神級精華」的綠茶籽保濕精華莫屬，高CP值擄獲許多年輕女孩的心，是許多小資女、學生族群的定番款精華液。

▲▼肌膚吃的益生菌！innisfree＋敏感話題。（圖／品牌提供）

▲innisfree 綠茶籽保濕精華，80ml，NT$940。

今年innisfree更採用獨家「綠茶益生菌科技」推出全新升級第四代的「綠茶籽保濕精華」，蘊含5種玻尿酸、鮮榨綠茶水，為肌膚補水保濕，更新添加綠茶三重益生菌精萃™，能幫助維持肌膚微生態平衡，修護並重建肌膚保濕屏障，維持肌膚健康。


▲▼肌膚吃的益生菌。（圖／品牌提供）

▲innisfree 綠茶籽保濕護膚限量組，NT$940。

更同步推出「綠茶籽保濕護膚限量組」，內含有綠茶籽保濕精華80ml和綠茶籽保濕潔顏泡泡30 ml＋綠茶籽保濕霜20 ml，只要一瓶綠茶籽精華原價就能買到，等於買就送潔顏泡泡和保濕霜旅行瓶，想體驗綠茶籽保濕系列的人，鎖定這組就對了！

d program敏感話題

資生堂專為敏弱肌打造的保養品牌「d program敏感話題」，在美妝版上擁有超多好評，不僅深受許多敏感肌人喜愛，就連一般肌膚用也有感。

▲▼肌膚吃的益生菌！innisfree＋敏感話題。（圖／品牌提供）

▲d program敏感話題 益生化粧水，均衡/淨荳/滋潤，125ml，NT$1,150；賦活/亮白，125ml，NT$1,300。

今年5月d program敏感話題推出全新「美肌益生保養系列」，添加2大獨家專利成份「酵母萃取美肌益生元」與「d program穩定複合配方」，可幫助平衡肌膚微生態，強健肌膚天然屏障，養出穩定好膚質。

▲▼肌膚吃的益生菌！innisfree＋敏感話題。（圖／品牌提供）

▲d program敏感話題 益生乳液，均衡/淨荳/滋潤，100ml，NT$1,250；賦活/亮白，100ml，NT$1,400。

「美肌益生保養系列」更針對不同肌膚困擾，共推出均衡、淨荳、滋潤、賦活、亮白5款化妝水＋乳液的基礎保養。


此外，為了讓更多人了解敏弱肌，並體驗全新「美肌益生保養系列」，d program敏感話題更特別於華山劇場打造「敏感話題 專肌之旅快閃店」，於5/7～5/9期間，現場除了可以免費做肌膚檢測，還能兌換適合自己的水乳組合。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 益生菌, , 益生態保養, innisfree, d program , 敏感話題, 資生堂

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