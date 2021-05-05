泫雅、Jessi狂帶貨的愛包rosa.K登台　明星同款竟七千元有找！

記者王則絲／台北報導

近期一款熱門包包在短時間內爆紅，女明星們瘋狂帶貨，到處撞包也在所不惜，包括韓女星泫雅、Jessi、李是英、T-ara的孝敏⋯⋯再加上眾多韓妞，全都一致推爆，那就是韓國設計品牌rosa.K的Cabas Monogram系列手袋，好消息是現在台灣也能輕鬆買到了，且沒想到入手偶像同款竟只要台幣七千元有找！

▲泫雅、李是英都搶著背上。（圖／翻攝自泫雅IG、李是英IG）

早先《ET FASHION》就曾為大家介紹過，rosa.K最新推出的Cabas Monogram系列手袋，在韓國大爆紅，多次出現在眾多女星的私服穿搭中，包括泫雅、Jessi、李是英、孫淡妃、T-ara孝敏、前After School成員李周妍⋯⋯攻佔韓妞們的IG，只不過當時入手還相當麻煩，而現在由imihwa義米花代理引進後，至台北新光三越信義A4店上就可以直接購入！

►說・流行／韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋 堪稱平價版GOYARD



▲rosa.K的「Cabas Monogram」系列手袋在韓國大爆紅。（圖／品牌提供）

rosa.K的這款「Cabas Monogram」系列手袋，其包面上的老花圖案是由品牌名稱中的「R」和「K」組成，層層疊疊的花紋運用深淺色塊打造出立體感，可說是「平價版GOYARD」，旁邊掛上猶如色票一樣的顏料標籤，則多了一分童趣可愛的風格。

台灣目前引進4個尺寸，包含圖中的XS、S、M、N/S，顏色選擇超級多，有黑色、黃色、駝色、紅色、靛藍色⋯⋯而女星們最常使用的XS大小，竟只要NT＄6,900！比起上萬元的精品，能以平實的價格入手偶像同款，機會可是難得。

▲台灣售價XS NT$6,900、ＳNT$8,900、M NT$9,600、N/S NT$10,800。（圖／品牌提供）

▲更多韓星們的穿搭照，由上到下依序為Jessi、孝敏、孫淡妃、Ariel。（圖／翻攝自IG）

平價的包款誰不愛？均價一、兩千元的新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH更為平易近人，在台灣普遍受到女孩們的歡迎，最近宣布將在5月7日於台北誠品信義開幕新店舖，並推出獨賣款「皺皺包」，女星曾之喬、曾莞婷已搶先背上，讓粉絲們蠢蠢欲動。

▲CHARLES & KEITH將於誠品信義開幕全新店鋪。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

▲小CK誠品信義店獨賣款手袋。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、@vicky_7155）

▲CHARLES & KEITH誠品信義店獨家「皺褶手提包」，NT＄2,190。（圖／品牌提供）

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