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亮・珠寶／美洲豹「瘦身」成功！　窄版手環未裝彈簧竟有彈性

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▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞推出窄版La Panthère 美洲豹系列手環，可自由疊戴。。（圖／卡地亞提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）標誌性的美洲豹系列「瘦身」成功！絕不是過去美洲豹太胖需要減肥，而是霸氣設計非人人能駕馭，品牌傾聽到更多消費者對於日常珠寶與稍微秀氣款式的需求，於是推出窄版的美洲豹手環與更小巧的豹頭項鍊，也提供熱愛疊戴珠寶的時尚迷更多選擇性。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞La Panthère美洲豹鑽石手環鑲嵌184顆圓鑽款，755,000元。
 

全新La Panthère美洲豹系列手環變窄，從靈動的豹頭延伸至豹尾繞成細緻環圈，戴上彷彿一頭豹繾綣於腕間，仔細研究手環兩端開口不大，能完美戴在腕上正需要卡地亞出色工藝才能達成，因為手環並未配備內置式彈簧，完全仰賴精湛的金工技術才能確保其柔韌有度，稍微「打開」手環兩端便能順利戴上手。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）                                      ▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞點綴縞瑪瑙與沙弗萊石豹眼的La Panthère美洲豹玫瑰金手環（左）224,000元，鑲嵌313顆圓鑽的黃K金手環1,230,000元。
 

La Panthère美洲豹系列手環共有3種款式，分別為未鑲鑽、鋪鑲鑽石豹頭，或鋪鑲鑽石豹頭與豹尾設計，分別有18K金或玫瑰金款式，卡地亞提供客製化刻字服務，可在手環內側鐫刻姓名字首或紀念日期，別具意義；同系列的豹頭項鍊也變迷你了，備有K金款與白K金全鑲鑽款。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞18K金La Panthère美洲豹項鍊，221,000元。
 

寶格麗（BVLGARI）招牌Serpenti系列蛇珠寶也走入日常，推出樣式豐富Serpenti Viper窄版設計珠寶，運用抽象手法展現蛇鱗構成的手環、戒指、鍊墜等，特別是細細的手環有不同的彩色寶石或鑽石點綴款式，多個一起疊戴更時髦。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環全密鑲鑽石款（左）705,000元，半密鑲鑽石手環235,900元。（圖／寶格麗提供，以下同）

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關鍵字：

亮珠寶, Cartier, 卡地亞, 美洲豹, BVLGARI, 寶格麗, Serpenti

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