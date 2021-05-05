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不只美白還能減脂！維生素C「隱藏版6功用」　含量最高不是檸檬

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記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人一說到維生素C，就會想到美白，但其實維生素C的功用很多，還可幫助代謝脂肪、促進膠原蛋白合成，更是抗壓營養素！知名營養師高敏敏就分享，維生素C除了能美白保養肌膚外，還有另外6大功用，連同維生素C含量最高的水果排行Top 10一起獻上。

▲▼ 維生素C隱藏版6功用。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲維生素C除了美白還能幫助對抗自由基，延緩老化。（圖／翻攝IG@midoricoo）

1.阻止自由基搞破壞

有強力抗氧化能力的維生素C，可以幫助對抗自由基。

2.讓肌膚、關節健康漂亮

維生素C能促進膠原蛋白合成，幫助維持肌膚和關節的健康。

3.對抗壓力不疲勞

維生素C參與神經傳導物合成，可幫助對抗壓力，降低疲勞感。

4.幫助鐵吸收

維生素C能幫助提升鐵質的吸收率。

5.打擊體脂肪

維生素C有助於代謝脂肪酸。

6.給身體防護罩

幫助免疫功能運作，提升身體免疫力，就像讓身體穿上一層防護罩。

▲▼ 維生素C隱藏版6功用。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲每天都有吃足夠的新鮮蔬果就不用擔心維生素C不足。

高敏敏表示，若是每天都有吃到足夠的新鮮蔬果，基本上維生素C的攝取量應該都是夠的，但因為現代人常外食，每日蔬果攝取不足，加上壓力大也會加速維生素C流失，就有可能導致維生素C不足。而缺乏維生素C會有感到疲勞、全身無力、牙齦發炎、容易瘀青、關節痛、傷口難癒合、缺鐵性貧血等徵兆。

▲▼ 維生素C隱藏版6功用。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲芭樂、奇異果、香吉士的維生素C含量都是水果排行的前段班。

高敏敏也進一步指出，維生素C又稱做維他命C（抗壞血酸），是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取。而說到補充維生素C，許多人就會想到吃水果，尤其是檸檬，但其實維生素C含量最高的水果並不是檸檬，水果維生素C含量前10名依序為紅心芭樂、珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果。高敏敏建議，若是平時飲食常不均衡、壓力大的人，可以每天吃點芭樂幫助補充維生素C。

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關鍵字：

維生素C, 維他命C, 營養素, 功用, 作用, 好處, 益處, 營養師, 高敏敏, 飲食, 含量

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