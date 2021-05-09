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Lisa、Jennie讓「大腸圈」變時髦手環　香奈兒萬元髮束美呆了

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▲▼ Lisa,Jennie 。（圖／翻攝Lisa,Jennie IG）

▲Lisa將Celine（左）與愛馬仕髮束當手環。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

曾經流行一時的「大腸圈」又回來了！引領風潮的代表人物正是南韓女團Blackpink的成員Lisa與Jennie，兩人不僅用精品髮束來綁頭髮，更常圈在腕上當手環變搶眼裝飾，Lisa還曾讓愛貓叼著愛馬仕（Hermes）髮束玩而引起話題，包括Celine、香奈兒（CHANEL）都推出氣質款式吸睛。

▲▼ Lisa,Jennie 。（圖／翻攝Lisa,Jennie IG）

▲Jennie也將香奈兒蝴蝶結髮束當手環。（圖／翻攝jennierubyjane IG）
 

與香奈兒友好的Jennie，出遊時將要價9,700元的象牙白與黑色真絲髮束套在手腕上，漂亮的蝴蝶結非常搶眼，其實亦可將其拆下，單獨使用「大腸圈」；香奈兒另有素面黑色或布滿雙C Logo的髮束可供選擇，最奢華的款式是以金屬飾邊的小羊皮髮束，單價突破2萬元。

▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝CHANEL IG）

▲香奈兒象牙白與黑色真絲髮束，蝴蝶結緞帶可拆下，9,700元。（圖／翻攝香奈兒官網，以下同）

▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝CHANEL IG）

▲香奈兒雙C Logo圖案髮束（左）9,700元，小羊皮金屬飾邊髮飾20,800元。

法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）也搶搭流行熱潮，推出靈感源自蜻蜓在麥田穿梭飛舞的髮束，選用來自印度的高級印花棉布呈現蜻蜓圖案，並點綴小鉚釘增添亮點，繞在髮上特別搶眼，而想隨手繞在手腕上，要特別注意髮束鬆鬆的才行。

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓髮飾麥田蜻蜓荷葉髮束，4800元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Lisa, Jennie, CHANEL, Hermes, 愛馬仕, 亞歷山卓

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