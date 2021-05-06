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「黃皮膚」是後天造成的！破壞白皙美肌的5大原因　愛吃甜點要小心

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▲▼肌膚暗沈蠟黃5原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲先了解肌膚暗沈蠟黃的原因，才能預防和改善同時並進。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　

現在女性的「美白」觀念早已進化，不盲目追求如白紙般的超白皙肌膚，但至少膚色要乾淨勻亮、透出光澤，絕不能暗沈粗糙。知名皮膚科醫師廖苑利表示，天生膚色就很黃的人很少，大多數肌膚暗沈、看起來蠟黃都是後天因素造成的，所以是有辦法改善的。在改善之前，先來了解造成肌膚暗沈發黃的5大原因有哪些，再針對個人狀況來調整保養方式、挑選適合的產品，才能改善和預防同時並進。

▲▼肌膚暗沈蠟黃5原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲造成肌膚暗沈的原因第一個要注意的就是角質代謝是否正常。（圖／翻攝IG@aoihamada）

1.角質層過厚

般來說，肌膚角質28天會自然代謝，但如果代謝不完全，或長期受紫外線照射使肌膚角質變厚，導致在光線的照射下，肌膚就無法顯得通透，這時候膚色就會看起來比較黯淡，就算肌膚本身比較白皙的人，看起來也會白的不是很乾淨，有點灰灰、黃黃的感覺。

2.過多自由基會傷害肌膚

忽略防曬導致肌膚面對紫外線的侵襲下，或是身體很累的時候，身體會產生過多的自由基，而自由基會對肌膚細胞造成一定程度的傷害，使肌膚老化，皮膚看起來就會暗沈發黃、沒有光澤。

▲▼肌膚暗沈蠟黃5原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲缺乏保養或保養不當會加速肌膚老化狀況，導致肌膚粗糙不光滑。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

3.缺乏保養或保養不當

隨著年齡增長，新陳代謝減弱，缺乏保養或是保養不當就會加速肌膚老化狀況，使得皺紋、水滴型毛孔粗大等老化表徵陸續顯現，都會讓肌膚變得粗糙、不光滑，無法完美反射光線，肌膚看起來也就會顯得沒有光澤、膚色暗沈。

4.肌膚老化影響角質層調節

肌膚看起來透亮還是暗沈蠟黃，角質層是一個很重要的關鍵，而在老化過程中肌膚的儲水能力和黑色素代謝能力變差，角質層調節功能下降，再加上現代人忙碌混亂的生活作息，導致肌膚有暗沈蠟黃的狀況發生。

▲▼肌膚暗沈蠟黃5原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲攝取過多糖分除了容易發胖，還會影響肌膚狀況。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

5.糖化反應

所謂的「糖化反應」，當體內有過多的糖，糖會跟肌膚中的膠原纖維蛋白結合，導致膠原纖維蛋白變質，變得粗糙不平滑、歪扭不平整，使得光線照射到肌膚時，顯出粗糙暗沈的狀況。膠原蛋白本來就會隨著年紀增長老化，若加上糖化，使膠原蛋白變質，就會使肌膚變得很暗沈和蠟黃。

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關鍵字：

保養, 暗沈, 蠟黃, 粗糙, 成因, 原因, 皮膚科醫生, 醫師, 透亮, 白皙

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