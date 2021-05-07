看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

編輯／Molly 圖／翻攝IG@jtbcdrama

遇到很熱情或和善好親近的人，很容易讓人覺得他們內心也很柔軟、好拿捏，但其實有些人並不如表面看起來那麼溫和，一旦被惹毛，內心兇狠冷酷的一面就會現身，讓人招架不住。像是以下3個星座就是代表，別因為他們平時很友善、有趣，就小看他們。

雙子座

活潑健談、善於交際的雙子座，常會給人他們特別和善有趣的感覺，這是因為雙子很擅長塑造這種形象，以快速融入環境、拓展自己社交圈，但實際上他們內心在想什麼，一般人很難猜到。而且雙子也沒有表面上看起來那麼隨意，其實報復心滿強的，也不喜歡吃虧，一定被惹怒了，他們不是那麼會大度原諒對方的人，使起手段來也很快狠準。所以千萬別看雙子整天嘻嘻哈哈地，就隨意去招惹他們。

水瓶座

雖然水瓶座因為個性的多變，常讓人感覺捉摸不清，但他們的包容力還算滿好的，如果遇到有人挑釁、找麻煩，他們大多會選擇視而不見或直接迴避，因為他們不想為不值得動人浪費自己的時間和精力，根本懶得理你。但若是有人一再挑戰他們的底線，水瓶就會拿出狠戾絕情的一面，毫不客氣的直接收拾對方，決定應戰的水瓶是很激進、很有爆發力的，會狠到讓對方後悔不已才罷手。

金牛座



在許多人眼中很敦厚老實的金牛座，平時待人溫和沈穩，看起來沒啥脾氣，其實他們只是性格內斂，沒事的時候他們都很友善熱情，笑容滿面，甚至會給人有種懶洋洋的感覺，但他們不是軟柿子，不會任人隨意擺佈揉捏，一旦他們發起脾氣，就會暴露出難以想像的兇暴一面，而且是牛脾氣，誰都阻止不了，非常固執，絕對會跟對方勢不兩立，不會讓事情輕易就過了。

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