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楊謹華拎FENDI購物籃被看光光　塞保暖衣物遮隨身小物

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▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華到日式老屋圖書館享受閱讀樂趣。（圖／翻攝楊謹華臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊謹華於臉書分享最近發現的好去處，是可以安靜閱讀與交流的文房文化閱讀空間，她當天的穿搭也很復古，穿著Club Monaco連身裝搭配FENDI話題性十足的粉色購物籃，全身都是春天的粉色調，讓粉絲直呼好像她在《一把青》飾演的「師娘」造型。

▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華穿Club Monaco連身裝搭FENDI購物籃在日式老宅前拍照，粉絲直呼好像《一把青》她飾演的「師娘」。

楊謹華自招小時候不懂閱讀的樂趣，近幾年才漸漸體會到書中自有黃金屋的真正意義，找到適合自己閱讀的書與空間，滋養心靈因而有踏實的滿足感，她毫不藏私公開自己愛上閱讀的地方，是30年代幸町日式宿舍經過修復翻新的藏書閣。

▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲FENDI粉紅色環保再生塑膠購物籃，28,500元。

不過更多粉絲將目光投向楊謹華當天所拎的FENDI粉色購物籃，完全以環保再生塑膠製成，飾有同色系浮雕皮革Fendi Stamp字樣，利用兩個附有皮革扣鉤的把手即可手拿，或加上一條Strap You即可肩背或斜背，但是鏤空設計讓內裝的物品一覽無遺，擺放隨身物可得井然有序，細看她放進冷氣房需要的保暖衣物，巧妙把隨身小物都遮住了。

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關鍵字：

楊謹華, FENDI

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