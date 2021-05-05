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歐陽娜娜破尺度辣曬胸前陰影！「機場生圖露餡」網驚：腫一圈

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▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜尺度大開露美胸，機場生圖卻腫了一圈 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜近年來在對岸發展演藝事業亮眼，造型也逐漸成熟，日前她換上一套火辣平口西裝裙擺拍，毫不吝嗇展現傲人肩頸線條，使得胸前陰影若隱若現，過往稚氣形象不見。但時隔一天卻被網友發現，歐陽娜娜現身機場的未修圖「生圖」，身材似乎圓潤不少，比起刻意擺拍的精修美照腫了一圈。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜最新造型以一套平口西裝大秀傲人肩頸線條 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜工作滿檔，最新造型以一套平口西裝出鏡，衣著遊走於火辣與個性之間，相當迎合歐陽娜娜的美感，伴隨滑落的領口，讓她傲人的肩頸線條完美呈現；除了美肩之外，就連「胸前陰影」也若隱若現，順勢讓整體性感尺度提升不少。歐陽娜娜也敬業擺拍多張美照，成熟的波浪捲髮藏不住精緻臉蛋，她時而正臉對著鏡頭放電，時而頭靠桌子彰顯撩人姿態，一舉一動都電暈粉絲。

▲歐陽娜娜 。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜以簡約的Chrome Hearts運動套裝現身機場，被網友質疑身材發福。（圖／CFP）

時隔一天歐陽娜娜現身機場，以隨興的Chrome Hearts運動套裝亮相，更戴上眼鏡與口罩遮蓋住精緻臉蛋，讓人差點認不出，且或許是衣著剪裁過於寬鬆，從未修圖的照片看來，身材不如先前纖瘦，反而略顯臃腫，也引發網友熱議 ：「這是腫了一圈」、「完全看不出是歐陽娜娜」、「生圖就露餡。」

關鍵字：

歐陽娜娜, 女星, 造型, 機場, 私服

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