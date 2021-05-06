趙露思的「經期瘦身法」！3招伸展操加一周減肥菜單　7天就少3公斤

減肥之路實在太辛苦了，如果能借點神力該有多好？最近小紅書就掀起一股「經期瘦身」風潮，讓我們善用月經周期，搭配運動與飲食也能瘦得輕鬆又高效，其中最被推崇的就是藝人趙露思的獨門「經期運動法」現在就來跟著小肉絲一起瘦下來吧~

前陣子趙露思在微博、小紅書公開了自己的「7日飲食菜單」與「經期瑜珈」瘦身法，總共三組瑜珈伸展動作可以幫助消水腫，就連許多網友跟著實測，一週居然也瘦了3公斤，馬上在網路上引爆話題。

趙露思經期瘦身法1：坐姿盤腿延伸 30秒

首先來介紹的是第一組「坐姿盤腿」，雙腳盤腿坐時，慢慢地讓整個身體往下壓，想像手要延伸到最前端，這時可以感覺到大腿內側有些許拉扯感，就繼續保持此動作30秒。

趙露思經期瘦身法2：跪姿嬰兒式 30秒

第二組運動「跪姿嬰兒式 」，先把雙腿合併接著往下坐，來到嬰兒跪姿，把手往後伸展，這個動作可以保持30秒~1分鐘，來舒緩經期的腹部不適。

趙露思經期瘦身法3：交叉伸腿式 1分鐘

最後第三個動作「交叉伸腿式」把一隻腿向一邊伸直打開，接著身體向前傾，再慢慢地往地面方向下壓，維持此動作1分鐘後再換另一隻腿，無需做到太大幅度的運動，透過「交叉伸腿式」也能慢慢伸展腹部與腿部，避免經期來時都是躺著不動。

同場加映：趙露思7日瘦身菜單

節食的人經常瘦了一段時間，過沒多久基礎代謝率下降，又突然恢復飲食，結果超過原本基礎代謝率，復胖就立刻找上門了~但趙露思這次分享的瘦身菜單非常均衡，7天都有搭配蔬果、蛋白質、適量澱粉，特別適合減肥新手入門，很值得筆記起來~

週一早餐：水煮蛋一顆、燕麥粥（加餐：5顆草莓）午餐：蔬菜沙拉（加餐：低熱量水果）

週二早餐：一杯低脂牛奶、三明治（加餐：蘋果）午餐：水煮菜＋花椰菜蝦仁沙拉（加餐：半個紫薯）

週三早餐：水煮蛋一顆、一杯豆漿（加餐：一顆蕃茄）午餐：海帶湯＋清炒時蔬（加餐：一杯低脂牛奶）

週四早餐：一杯豆漿、全麥麵包（加餐：2根香蕉）午餐：半個玉米＋半個紫薯（加餐：低糖水果）

週五早餐： 水煮蛋一顆、優格（加餐：小番茄15顆）午餐：香菇湯、蔬菜沙拉（加餐：一顆柳丁）

週六早餐：一杯低脂牛奶、一顆紫薯（加餐：火龍果）午餐：牛肉200g、一顆蕃茄（加餐一根黃瓜）

週日早餐：一杯黑咖啡＋全麥麵包（加餐：奇異果一顆）午餐：雞胸肉300g＋牛奶（加餐：低糖水果）

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠趙露思、＠dAlba黛爾鉑、@童童feeling

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