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九款「專櫃熱賣唇膏」實擦評比！白、黃肌必收色號　挑對顏值加分超多

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近期大勢流行的奶茶色、豆沙色、甚至是南瓜色唇膏，真的都適合你嗎？唇膏選色學問大，特別是黃肌與小麥膚色的人，一定要掌握好唇膏的選色技巧，才能有效增添氣色、顯齒白，避免看上去像肝不好。

＃文章末～可以看編輯影片試色唷！
Q：白肌／黃肌，挑選唇膏有什麼撇步？

黃肌一般來說會建議選擇珊瑚色調，因為這個色系對蠟黃膚色來說最顯白，素顏擦皮膚也很亮。而白肌很幸運的，擦大部分的唇膏都不太會踩雷，但礙於我們大多數亞洲人都是暖基調膚色，所以要盡量避免容易顯老的冷色調和紫色系，才能讓唇膏為我們顏值加分唷。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

以下由黃肌代表P編（上左圖）與白肌代表A編（上右圖），親自為大家實測2021專櫃熱賣色究竟值不值得入手，女孩們趕緊筆記起來吧！

專櫃熱賣色評比：雅詩蘭黛 特潤奶霜唇膏 ＃333赤茶無花果色
>> 黃肌＆白肌都推薦（本篇顯白王）

說到唇膏，無論膚色無論老少，每個女生肯定都會在意「顯白能力」！所以開篇第一支編輯們就要來跟大家介紹顯白王雅詩蘭黛＃333啦！它其實也是傳說中的「楊冪＃333楓葉紅」延伸版本，厚擦給人霸氣御姐的感受；薄擦則日常顯氣色。

我們都深深覺得它是款不挑膚色能擦的唇膏，且有很強的提亮膚色能力。大家仔細看還會發現，A編（下右圖）的牙齒是肉眼可見的亮一階呢！

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

非常滋潤的奶油質地，擦起來甚至比護唇膏舒服；鎖水度與顏色飽和度皆非常高，不會出現塗抹不勻的狀況，像是A編這種極度乾唇的人擦也不會乾卡、顯唇紋。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 ＃208＃209
>> 黃肌推薦：208 / 白肌推薦：209

GA經典紅管「威尼斯日落暖棕系列」美到不可思議，至今仍是PTT、Dcard上的話題王呢！以威尼斯日落為靈感的棕紅色調，讓妝容彷彿套上復古濾鏡的色調。其中最夯的#208 是夕陽餘暉般的髒橘色，薄擦透著幾分煙燻感，不張揚又浪漫，但因為飽和度偏低又帶些灰感，所以對白肌來說容易沒氣色，甚至顯老。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

另款熱賣色#209，對A編來說是場美麗意外！第一眼看到時內心忍不吶喊：「這到底什麼鬼？中毒色大概要雷爆了！（對，我以貌取人）」殊不知一上唇變成心頭最愛，是非常高級、完美質感的葡萄酒紅棕，顯白能力更是沒話說的五顆星優秀。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 #196 ＃274
>> 黃肌推薦：196／白肌推薦：274（A編最愛！）

號稱全網最仙奶茶色的蘭蔻＃274，白肌A編一擦就愛上！又甜又嫩的少女粉唇，根本沒幾個直男擋得過它的魅力，不只絕對稱讚、甚至會想給你吻下去。

但是！黃肌朋友不要輕易嘗試＃274，容易翻車、甚至有芭比粉的錯覺。選擇胡蘿蔔橘的#196才是王道，能有效增添好氣色。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

不知道大家有沒有發現，白肌擦最美奶茶色#274（右上），其實和黃肌擦完＃196（左下）的襯膚效果很接近！

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：Bobbi Brown 金緻絲絨唇膏 #ROCOCOA洛可可棕
>> 黃肌＆白肌都推薦

說到唇筆，大家容易刻板印象覺得就是乾澀或難塗，對吧？但金緻絲絨唇膏完全不會！質地如奶霜般絲絨滑順，側邊一筆就能飽滿上色，再用筆尖勾勒性感唇峰，怎麼畫都是漂亮滿唇。且它的末端附有削筆器，所以不用擔心筆頭越用越鈍，但缺點也是膏體被削掉後會覺得有點浪費。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

＃Rococoa 這顏色對白肌來說其實很有吸引力！上唇後是流行的玫瑰紅棕色，十足溫柔但又有一點點氣勢；而黃肌上唇後會在棕感中帶有一絲絲粉調，但不是可怕的芭比粉唷～是日常也可以擦的素唇色。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：MAKE UP FOR EVER ROCK 藝術大師ROCK真我唇膏筆 #118絕對曖昧
>> 黃肌＆白肌都推薦

MAKE UP FOR EVER 唇膏筆系列雖然不是近期新品，甚至有點冷門，但是他的質地真的很驚艷，是少數不乾卡不起皮的霧面唇膏。內含柔焦複合體及天然山茶花油、維他命 E 等護理成分，能達到撫平唇紋、保濕滋潤的功效，另外，它有股莓果味道，不算太強烈，可以說是一個小加分的亮點。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

＃118絕對曖昧在黃肌嘴巴上，是非常正宗的紅棕色、很顯白；白肌其實也能擦，但氣勢感相對強烈，如果你不是喜歡歐美或習慣濃妝，容易產生年紀感。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：植村秀 無色限水光唇釉 #BG04
>> 黃肌＆白肌都推薦

就是它，黃肌也能擦、不死亡的粉紅色！植村秀的水光唇釉＃BG04，P編試色到它的時候幾乎要哭出來了，手上試色時會覺得是蠟黃肌必須避開的乾燥玫瑰粉色，但上唇後出乎意料的日常好駕馭，水嘟嘟之外也絲毫不顯黑。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

白肌更是不用說，一定適合、絕對會愛！恰到好處的玫瑰調有夠顯清純，且它的質地還會讓嘴巴像套了水光濾鏡那般又潤又剔透。比較可惜的是，它持久力不強，飯後絕對會需要補擦，而且唇釉味道蠻明顯的，如果你會介意，要靠櫃聞一下。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 絲霧霜感唇膏 #770覆盆子泡芙
>> 黃肌＆白肌都推薦（P編最愛！）

超有質感的全黑曲線外殼，拿在手上就是低調奢華！嬌蘭絲霧霜感唇膏，質地滑順又極致服貼，搭配上先進技術將超微粒霧感粉體包覆於乳油木果油中，每一筆都飽滿濃郁，可呈現絲絨中帶柔光的妝感。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

P編稱讚：「#770榮登本篇最愛，是我素顏也會擦的顏色！因為黃肌素顏時候很容易有暗沉感覺，一不小心就像黃臉婆，但是這支一擦上之後，甚至會產生一種有帶底妝的提亮感。」

而在A編嘴上會是漂亮的鮭魚粉色，休閒正式場合都能用、極致百搭，但我私心更愛蘭蔻274創造的嬌嫩感（笑）。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：DIOR 全新藍星唇膏 ＃849楓葉紅棕
>> 適合黃肌

DIOR經典的藍星唇膏在2021年推出全新系列！如同腰帶般的「CD」LOGO浮雕綴飾，搭配上交織的藤格紋，彷彿是為唇膏穿上時尚的收腰高級訂製服一般，再加上精選的35款色選＋4種質地和替換蕊芯設計，美妝控必須擁有。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

網友們熱議的#849，是黃肌人的完美橘調艷唇！緞光妝感讓整個人的氣場再次升級，狂歡派對、姊妹淘聚會派它出場絕對能制霸全場。

不過！#849因為帶些灰調、飽和度低，在白肌身上很容易顯老。如果你喜歡這個色系的唇膏，相似但偏暖調的嬌蘭＃777會更適合你。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

專櫃熱賣色評比：NARS 雲霧唇誘 ＃THRUST ＃JOYRIDE
>> 黃肌推薦：THRUST / 白肌推薦：JOYRIDE

很久沒用到會讓我尖叫的唇膏了！這個質地認真不可思議，打破霧面唇妝乾澀又起皮的刻板印象，擁有綿密又服貼的雲霧質地（完全不辜負品名），來回塗抹不乾不黏，像是空氣一般的舒適程度，甚至會讓我驚呼：「原來我現在有擦唇膏呀！」

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

大缺貨款，連資深美妝編輯都買不到#THRUST，只推薦給黃肌！裸棕奶茶色是妥妥的歐美性感風，確實是少數東方人能擦、不突兀的裸唇色。但白肌擦#THRUST是肉眼可見的沒氣色，即便它的質地再優秀，我還是覺得自己像熬夜了三天三夜，頗災難的。

為次，強烈推薦白雪公主們選JOYRIDE！上唇後很漂亮的蜜桃色，說自己是少女也合情合理，也能和夏天的活潑妝容完美搭配，可說是屬於白肌的王道色。

▲唇膏試色。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈

【延伸閱讀】

素顏/淡妝唇膏推薦！6款「奶豆沙色」唇膏盤點，激嫩顯白、素顏擦是招桃花的好氣色！

2021開架唇膏挑選指南！Dcard熱議GU彩妝、heme唇釉，Fujiko積木口紅百搭顯白、欠包色

2021專櫃唇膏熱賣色推薦！楊冪色唇膏、YSL#122激嫩顯白，MAC新品口紅這幾色必收

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 試色, 選色, 專櫃

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