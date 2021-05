九款「專櫃熱賣唇膏」實擦評比！白、黃肌必收色號　挑對顏值加分超多

近期大勢流行的奶茶色、豆沙色、甚至是南瓜色唇膏,真的都適合你嗎?唇膏選色學問大,特別是黃肌與小麥膚色的人,一定要掌握好唇膏的選色技巧,才能有效增添氣色、顯齒白,避免看上去像肝不好。

Q:白肌/黃肌,挑選唇膏有什麼撇步?

黃肌一般來說會建議選擇珊瑚色調,因為這個色系對蠟黃膚色來說最顯白,素顏擦皮膚也很亮。而白肌很幸運的,擦大部分的唇膏都不太會踩雷,但礙於我們大多數亞洲人都是暖基調膚色,所以要盡量避免容易顯老的冷色調和紫色系,才能讓唇膏為我們顏值加分唷。

以下由黃肌代表P編(上左圖)與白肌代表A編(上右圖),親自為大家實測2021專櫃熱賣色究竟值不值得入手,女孩們趕緊筆記起來吧!

專櫃熱賣色評比:雅詩蘭黛 特潤奶霜唇膏 #333赤茶無花果色

>> 黃肌&白肌都推薦(本篇顯白王)

說到唇膏,無論膚色無論老少,每個女生肯定都會在意「顯白能力」!所以開篇第一支編輯們就要來跟大家介紹顯白王雅詩蘭黛#333啦!它其實也是傳說中的「楊冪#333楓葉紅」延伸版本,厚擦給人霸氣御姐的感受;薄擦則日常顯氣色。

我們都深深覺得它是款不挑膚色能擦的唇膏,且有很強的提亮膚色能力。大家仔細看還會發現,A編(下右圖)的牙齒是肉眼可見的亮一階呢!

非常滋潤的奶油質地,擦起來甚至比護唇膏舒服;鎖水度與顏色飽和度皆非常高,不會出現塗抹不勻的狀況,像是A編這種極度乾唇的人擦也不會乾卡、顯唇紋。

專櫃熱賣色評比:Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 #208#209

>> 黃肌推薦:208 / 白肌推薦:209

GA經典紅管「威尼斯日落暖棕系列」美到不可思議,至今仍是PTT、Dcard上的話題王呢!以威尼斯日落為靈感的棕紅色調,讓妝容彷彿套上復古濾鏡的色調。其中最夯的#208 是夕陽餘暉般的髒橘色,薄擦透著幾分煙燻感,不張揚又浪漫,但因為飽和度偏低又帶些灰感,所以對白肌來說容易沒氣色,甚至顯老。

另款熱賣色#209,對A編來說是場美麗意外!第一眼看到時內心忍不吶喊:「這到底什麼鬼?中毒色大概要雷爆了!(對,我以貌取人)」殊不知一上唇變成心頭最愛,是非常高級、完美質感的葡萄酒紅棕,顯白能力更是沒話說的五顆星優秀。

專櫃熱賣色評比:蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 #196 #274

>> 黃肌推薦:196/白肌推薦:274(A編最愛!)

號稱全網最仙奶茶色的蘭蔻#274,白肌A編一擦就愛上!又甜又嫩的少女粉唇,根本沒幾個直男擋得過它的魅力,不只絕對稱讚、甚至會想給你吻下去。

但是!黃肌朋友不要輕易嘗試#274,容易翻車、甚至有芭比粉的錯覺。選擇胡蘿蔔橘的#196才是王道,能有效增添好氣色。

不知道大家有沒有發現,白肌擦最美奶茶色#274(右上),其實和黃肌擦完#196(左下)的襯膚效果很接近!

專櫃熱賣色評比:Bobbi Brown 金緻絲絨唇膏 #ROCOCOA洛可可棕

>> 黃肌&白肌都推薦

說到唇筆,大家容易刻板印象覺得就是乾澀或難塗,對吧?但金緻絲絨唇膏完全不會!質地如奶霜般絲絨滑順,側邊一筆就能飽滿上色,再用筆尖勾勒性感唇峰,怎麼畫都是漂亮滿唇。且它的末端附有削筆器,所以不用擔心筆頭越用越鈍,但缺點也是膏體被削掉後會覺得有點浪費。

#Rococoa 這顏色對白肌來說其實很有吸引力!上唇後是流行的玫瑰紅棕色,十足溫柔但又有一點點氣勢;而黃肌上唇後會在棕感中帶有一絲絲粉調,但不是可怕的芭比粉唷~是日常也可以擦的素唇色。

專櫃熱賣色評比:MAKE UP FOR EVER ROCK 藝術大師ROCK真我唇膏筆 #118絕對曖昧

>> 黃肌&白肌都推薦

MAKE UP FOR EVER 唇膏筆系列雖然不是近期新品,甚至有點冷門,但是他的質地真的很驚艷,是少數不乾卡不起皮的霧面唇膏。內含柔焦複合體及天然山茶花油、維他命 E 等護理成分,能達到撫平唇紋、保濕滋潤的功效,另外,它有股莓果味道,不算太強烈,可以說是一個小加分的亮點。

#118絕對曖昧在黃肌嘴巴上,是非常正宗的紅棕色、很顯白;白肌其實也能擦,但氣勢感相對強烈,如果你不是喜歡歐美或習慣濃妝,容易產生年紀感。

專櫃熱賣色評比:植村秀 無色限水光唇釉 #BG04

>> 黃肌&白肌都推薦

就是它,黃肌也能擦、不死亡的粉紅色!植村秀的水光唇釉#BG04,P編試色到它的時候幾乎要哭出來了,手上試色時會覺得是蠟黃肌必須避開的乾燥玫瑰粉色,但上唇後出乎意料的日常好駕馭,水嘟嘟之外也絲毫不顯黑。

白肌更是不用說,一定適合、絕對會愛!恰到好處的玫瑰調有夠顯清純,且它的質地還會讓嘴巴像套了水光濾鏡那般又潤又剔透。比較可惜的是,它持久力不強,飯後絕對會需要補擦,而且唇釉味道蠻明顯的,如果你會介意,要靠櫃聞一下。

專櫃熱賣色評比:嬌蘭 KISSKISS法式之吻 絲霧霜感唇膏 #770覆盆子泡芙

>> 黃肌&白肌都推薦(P編最愛!)

超有質感的全黑曲線外殼,拿在手上就是低調奢華!嬌蘭絲霧霜感唇膏,質地滑順又極致服貼,搭配上先進技術將超微粒霧感粉體包覆於乳油木果油中,每一筆都飽滿濃郁,可呈現絲絨中帶柔光的妝感。

P編稱讚:「#770榮登本篇最愛,是我素顏也會擦的顏色!因為黃肌素顏時候很容易有暗沉感覺,一不小心就像黃臉婆,但是這支一擦上之後,甚至會產生一種有帶底妝的提亮感。」

而在A編嘴上會是漂亮的鮭魚粉色,休閒正式場合都能用、極致百搭,但我私心更愛蘭蔻274創造的嬌嫩感(笑)。

專櫃熱賣色評比:DIOR 全新藍星唇膏 #849楓葉紅棕

>> 適合黃肌

DIOR經典的藍星唇膏在2021年推出全新系列!如同腰帶般的「CD」LOGO浮雕綴飾,搭配上交織的藤格紋,彷彿是為唇膏穿上時尚的收腰高級訂製服一般,再加上精選的35款色選+4種質地和替換蕊芯設計,美妝控必須擁有。

網友們熱議的#849,是黃肌人的完美橘調艷唇!緞光妝感讓整個人的氣場再次升級,狂歡派對、姊妹淘聚會派它出場絕對能制霸全場。

不過!#849因為帶些灰調、飽和度低,在白肌身上很容易顯老。如果你喜歡這個色系的唇膏,相似但偏暖調的嬌蘭#777會更適合你。

專櫃熱賣色評比:NARS 雲霧唇誘 #THRUST #JOYRIDE

>> 黃肌推薦:THRUST / 白肌推薦:JOYRIDE

很久沒用到會讓我尖叫的唇膏了!這個質地認真不可思議,打破霧面唇妝乾澀又起皮的刻板印象,擁有綿密又服貼的雲霧質地(完全不辜負品名),來回塗抹不乾不黏,像是空氣一般的舒適程度,甚至會讓我驚呼:「原來我現在有擦唇膏呀!」

大缺貨款,連資深美妝編輯都買不到#THRUST,只推薦給黃肌!裸棕奶茶色是妥妥的歐美性感風,確實是少數東方人能擦、不突兀的裸唇色。但白肌擦#THRUST是肉眼可見的沒氣色,即便它的質地再優秀,我還是覺得自己像熬夜了三天三夜,頗災難的。

為次,強烈推薦白雪公主們選JOYRIDE!上唇後很漂亮的蜜桃色,說自己是少女也合情合理,也能和夏天的活潑妝容完美搭配,可說是屬於白肌的王道色。

文/美人圈 圖/BEAUTY美人圈

