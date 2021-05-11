Jennie露內衣配「要穿不穿」的牛仔褲　狂曬「邪惡深V」＋零死角美背

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie近日更新IG，Po出一組「露背回眸」美照，以Calvin Klein內衣套裝大方曬出纖腰美背，小心機將牛仔褲折半露出內褲，零死角身材一覽無遺，2天立馬吸引800多萬網友狂讚愛心，直呼「太會撩」、「連背也這麼美」！另一套橘色Calvin Klein運動內衣更是藏不住她胸前傲人，讓粉絲們心花怒放。

▲Jennie Po出「露背回眸」美照曬出纖腰美背。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane，下同）

BLACKPINK近期少有公開活動，Jennie IG一組「露背回眸」演繹Calvin Klein全新橘標系列驚艷全場，畫面中運用柔和光線營造居家舒適的風格，她頭戴街頭感毛帽遮住額頭，白皙美背毫無贅肉惹人稱羨，掛在臀部的牛仔褲，褲頭往下摺，一招「要穿不穿」法引人遐想，橘色滾邊的成套黑色內衣褲展現系列設計細節。

▲橘色CK運動內衣更是藏不住Jennie 傲人身材。

Jennie另一組照片更是大膽，只見她先是緊抓胸前的牛仔外套吊觀眾胃口，下一秒帶貨橘色運動內衣之餘，順勢炸出傲人上圍，中空穿搭直接炫出纖腰，惹火身材令粉絲們臉紅心跳：「炫腹了」、「視線太邪惡」、「身材太絕」。

Calvin Klein春夏系列增添全新支線「 Heron Preston for Calvin Klein」，找來美國極具影響力的設計師Heron Preston出任品牌顧問，在保留經典風格同時，注入其擅長的街頭文化，以一抹橙色蓋住Calvin Klein字樣呈現限量系列，除此之外，性別模糊、以及環保永續等元素也是此支線核心價值，將品牌極具包容力的原創精神發揮得淋漓盡致。

►Lisa戴「星座項鍊」點綴鎖骨好撩人 CELINE爆款凱旋門包也有可愛迷你款了

►說．流行／GUCCI 100周年 回顧Tom Ford時期的極致性感，丁字褲被博物館收藏

