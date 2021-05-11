fb ig video ETtoday search mobile

Jennie露內衣配「要穿不穿」的牛仔褲　狂曬「邪惡深V」＋零死角美背

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie近日更新IG，Po出一組「露背回眸」美照，以Calvin Klein內衣套裝大方曬出纖腰美背，小心機將牛仔褲折半露出內褲，零死角身材一覽無遺，2天立馬吸引800多萬網友狂讚愛心，直呼「太會撩」、「連背也這麼美」！另一套橘色Calvin Klein運動內衣更是藏不住她胸前傲人，讓粉絲們心花怒放。

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie Po出「露背回眸」美照曬出纖腰美背。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane，下同）

BLACKPINK近期少有公開活動，Jennie IG一組「露背回眸」演繹Calvin Klein全新橘標系列驚艷全場，畫面中運用柔和光線營造居家舒適的風格，她頭戴街頭感毛帽遮住額頭，白皙美背毫無贅肉惹人稱羨，掛在臀部的牛仔褲，褲頭往下摺，一招「要穿不穿」法引人遐想，橘色滾邊的成套黑色內衣褲展現系列設計細節。

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲橘色CK運動內衣更是藏不住Jennie 傲人身材。

Jennie另一組照片更是大膽，只見她先是緊抓胸前的牛仔外套吊觀眾胃口，下一秒帶貨橘色運動內衣之餘，順勢炸出傲人上圍，中空穿搭直接炫出纖腰，惹火身材令粉絲們臉紅心跳：「炫腹了」、「視線太邪惡」、「身材太絕」。

Calvin Klein春夏系列增添全新支線「 Heron Preston for Calvin Klein」，找來美國極具影響力的設計師Heron Preston出任品牌顧問，在保留經典風格同時，注入其擅長的街頭文化，以一抹橙色蓋住Calvin Klein字樣呈現限量系列，除此之外，性別模糊、以及環保永續等元素也是此支線核心價值，將品牌極具包容力的原創精神發揮得淋漓盡致。

►Lisa戴「星座項鍊」點綴鎖骨好撩人　CELINE爆款凱旋門包也有可愛迷你款了

►說．流行／GUCCI 100周年　回顧Tom Ford時期的極致性感，丁字褲被博物館收藏
 

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

日網超紅「理想情人」測驗！選「最幸福夫妻」看出你適合的類型

日網超紅「理想情人」測驗！選「最幸福夫妻」看出你適合的類型

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天 老是睡不好？5種「助眠食物」吃起來　還能抗焦慮、消疲勞 愛情中容易吃虧受傷害的3大星座！Top 1網公認「太容易相信人」 「大胃王千千」自帶仙女氣場！3大穿搭重點　打造同款日系文藝風 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面