超逼真鉚釘包是假的！VALENTINO「5張時尚照」請畫家騙到你

▲VALENTINO近期發起一項畫家企劃讓人顛覆想像力 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

藝術和時尚本來就沒有界限，VALENTINO近期發起一項畫家企劃，請到5位不同國籍的畫家，自行發揮創意並挑選出品牌經典單品作畫，當寫實逼真的畫風遇上「鉚釘包」、Crochet 運動鞋時，簡直顛覆想像讓人眼睛一亮。

▲來自英國的 Louise Giovanelli 以鉚釘水桶包為主題，製成一幅超寫實油畫。（圖／品牌提供）

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli讓時尚回歸起點，近期帶來《Mastery Tales》短片系列揭開品牌重點單品背後的製作過程，此次則曝光了畫家企劃，請到5位不同國籍的畫家，以自選的素材創作藝術品。而成品公開更是吸引外界目光，來自英國的 Louise Giovanelli 以鉚釘水桶包為主題，製成一幅超寫實油畫，直接將黑色菱格紋與鉚釘細節放大呈現，沒有包身輪廓卻依舊鮮明，是從未發現過的角度。

▲法國藝術家 Alexis Ralaivao 運用粉紅色為鉚釘包繪出肖像畫；大陸畫家張子豪以Crochet 運動鞋為主角 。（圖／品牌提供）

法國藝術家 Alexis Ralaivao 則利用奪目的粉紅色為鉚釘包繪出肖像畫，畫中人部分似被刻意裁走，且作勢要伸手取物的模樣，逼真又生活化讓人忍不住會心一笑；大陸畫家張子豪選擇以兩位穿上Crochet 運動鞋的人物入畫，衣著顏色幾乎和背景融為一體，更能詮釋出時尚細節。

而南韓藝術家Nahum Kim 與日本的長島伊織以，則以童趣的超現實畫風，勾勒出畫中人在星空下與雨中的夢幻場景，搭配鮮明的四方輪廓包款，仿佛墜入童話故事。

▲（依序）南韓藝術家Nahum Kim 與日本的長島伊織以，展現童趣的超現實畫風 。（圖／品牌提供）