《文森佐》15個寫實戳心黑道金句：「最殘酷的煉獄是…我已經開始想念她了」

編輯／JJ 圖／翻攝自TVN

由宋仲基（飾文森佐卡薩諾）與全汝彬（飾洪車瑛）主演的韓劇《黑道律師文森佐》，開播期間幾乎佔據Netflix台灣熱播排行榜第一名，近日正式完結，迎來高收視與粉絲們的掌聲、不捨。整齣戲劇有笑有淚，也有充滿社會寫實的一面，以下就一起來回顧15個讓人難忘的「黑道金句」。

《防雷線》

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《黑道律師文森佐》故事背景描述一位義大利黑手黨顧問文森佐卡薩諾來到韓國，遇到了洪車瑛律師，一同接手稻草法律事務所，一面想辦法將藏匿於錦加大廈地底下的鉅額金條搬出，一面對付阻擋在前的黑心巴別企業，和收下巴別骯髒錢的貪污腐敗毒瘤政府體系，看著文森佐用黑手黨的手法一個個收拾這些人渣，實在大快人心。

「別做後悔的事，後悔是人世間最殘酷的煉獄。」

這句話是這部戲頭尾都不斷提點的台詞，正因為文森佐知道後悔的可怕，所以也希望身邊的人不要落入這般煉獄，只不過好像人都逃不過後悔這條路吧，洪車瑛在失去爸爸前最後的對話竟是吵架，文森佐也沒能保護媽媽，連鯛魚燒都沒法送到面前，「結果我還是活在名為後悔的煉獄裡了，而最殘酷的煉獄是…我已經開始想念她了。」

「你知道我最無法忍受的惡行是什麼嗎？就是偽善，因為偽善者就連悔過都是偽善。」

偽善的人，做什麼都假惺惺。

「發現自己掉入陷阱沼澤時，必須在沉入底部之前讓自己脫身。」

「只有惡魔，能與惡魔抗衡，一個惡魔來戲弄另一個惡魔。」

「謊言的力量，與撒謊者的力量成正比。」

身為義大利黑手黨，文森佐自然也習得了黑道的一套邏輯，並活用在戰鬥之中，他知道什麼時候該選擇逃跑，也知道如何利用敵人的敵人，更能明辨謊言是非，文森佐在劇中展現的智慧，打了一場又一場的勝仗，讓觀眾相當過癮。

「在毫無勝算的戰場上，放棄也是一種機會。」

「當你鑽進死胡同時，最明智的做法就是離開那裡。」

與其衝動行事，不如冰冷的分析，如果敵人太過危險強大，也要學著放棄與逃跑，套用在人生上也是如此，這是文森佐希望洪車瑛不要捲入戰爭的建議，只不過洪車瑛還是堅持一起抵抗到最後。

「半顆爛掉的蘋果會被稱為爛蘋果，而不是還有一半能吃的蘋果。」

「不是命運太沉重，而是你太脆弱，你的內心越是脆弱，命運勢必會變得越來越沉重。」

用爛掉的蘋果來比喻腐敗的司法體系非常貼切，就像一顆老鼠屎壞了一鍋粥，誰還敢吃？另外，文森佐為了欺騙迷信的大昌日報會長，假扮成了「女林公子」巫師，致敬宋仲基以往於《成均館緋聞》中的角色，其中他就提到了這句話：「不是命運太沉重，而是你太脆弱，你的內心越是脆弱，命運勢必會變得越來越沉重。」發人省思。

「我就是那個吃飽的貓，抓到老鼠後會玩弄牠一整天在吃了牠，我之所以到現在還留著你的命，就是為了玩弄你。」

打擊對手不一擊斃命，不是寬容，而是黑手黨最殘酷的地方！

「所謂朋友，就是兩個靈魂，共享一個軀體，所以千萬別讓自己受傷，因為你受傷了我也會痛。」

洪車瑛特別學了一句義大利語來替文森佐送行，也間接表示了自己的心意。

「在人失去依靠時，希望我能成為他們可以緊握的稻草。」

劇中「稻草法律事務所」的名稱由來，正是因為洪車瑛的爸爸洪友燦，希望可以成為需要幫助的人們，在最後時刻眼前出現的「救命稻草」。

師父：「煩惱並不會在另一個天空之下消失或是存在，只會在你心裡存在或消失。」

文森佐：「那麼就像師父們一樣，我也得領悟才行嗎？」

師父：「煩惱不屬於頓悟的領域，而是戰鬥的領域，站穩腳步戰鬥吧，領悟只是那場戰爭的戰利品。」

文森佐明瞭自己大概永遠離不開黑手黨本業，師父就給了他提點：「佛教裡有四大天王，多聞天王總是率領著夜叉與羅剎這些惡鬼，一起守護佛道和眾生，你造的業太多，即便要修道也難以成佛，但是你可以帶領業差還有羅剎，為了眾生而戰。」

「惡比善更強大」

全劇的最終結語：「我依然是一名惡徒，對正義一點興趣也沒有，正義既脆弱又虛無，正義鬥不過任何惡徒，如果這世界上存在冷血的正義，我願意俯首稱臣，惡徒也希望世界和平，但這一天不可能到來，所以我有了新的興趣，就是收拾垃圾，垃圾若是不收拾，人類最後就會被淹沒，惡比善更強大。」

「網路資訊只有兩點可信，就是日期與時間。」



「大眾傳媒發展與真相傳遞真是毫不相關，託網路發達的福，現在要騙人非常容易，因此我覺得網路資訊只有兩點可信，就是日期與時間。」