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「母親節推薦短夾」TOP6！MJ仙女粉、Coach經典老花都5千有找

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2021年母親節即將到來，身為小資族的你為犒賞媽媽這一年的辛勞，想要挑選最好的禮物送給媽媽，卻深怕預算不夠？送上超實用輕奢品牌短夾準沒錯，這次小編精選「母親節推薦短夾」TOP6，超推輕奢品牌Coach、Marc Jacobs不只誠意滿滿，也幫你省下不少荷包，多款樣式短夾任你挑，讓小編教你輕奢短夾這樣挑絕對不踩雷！

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

Marc Jacobs MINI TRIFOLD WALLET 白粉仙女金環對折短夾

提到輕奢品牌當然不能錯過Marc Jacobs，萬年不敗的經典短夾造型，上頭印有玫瑰金標誌性的LOGO字樣，收納空間很足夠，要同時將信用卡、鈔票零錢塞進去都不成問題，俗擱大碗的高CP值，媽媽收到絕對笑得合不攏嘴！

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

Marc Jacobs TOP-ZIP MULTI WALLET 白粉仙女拉鍊卡片短夾

預算有限的女孩可以考慮「TOP-ZIP MULTI系列」，超親民的價格絕對讓你想不到是Marc Jacobs短夾，清新仙女白粉配色很有春天甜美感，讓媽媽們拿在手上瞬間年輕10歲，內夾層還附有金屬環扣設計，出去買飯單用手拎也很方便，雖然價格很親民，卻一點也不輸精品質感！

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

Kate spade 桃心四葉草老花雙折小型錢包

Kate spade今年春夏推出新款桃心老花雙折小型錢包，以愛心形狀的四葉草作為老花圖樣，更添年輕活力感，讓媽媽能夠重回當年初戀滋味。內層卡夾以灰粉調作為搭配，典雅氣質的老花款很適合成熟有想法的女性，再加上超大容量身型，還不趕快入手給老婆或是媽媽們！

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

Kate spade MARGAUX 黑奶咖方格小型對折錢包

如果喜歡低調沈穩的配色這款黑奶咖短夾「MARGAUX」會很適合，方格拼接經典不用怕過時，加上多個卡夾設計，不同於簡約基本款展現出更多個性、率性俐落，又不失質感，這款短夾真的很值得入手。

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

Coach WYN 小型經典口蓋皮夾（多色／撞色）

輕奢品牌Coach一直以來都有著極高評價，也是不少上班族及媽媽們必備短夾，這款優美典雅WYN系列，同樣以防刮耐用荔枝皮打造而成，簡約俐落的「C」字母圖案，就能襯出WYN的美。這款除了低調的極致黑外，也有活力繽紛的裸粉色、蘋果綠與暴風桃粉撞色等選擇，大小輕便好攜帶，不用怕小包包會塞不下！

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

對於小資黨來說，想入手熱賣款式，從各家品牌的短夾著手絕對是聰明選擇。

Coach HORSE AND CARRIAGE 經典馬車印花小型皮夾

以Coach經典馬車老花紋，搭配防刮的荔枝牛皮奶油白，鑲上金色「Coach」字母圖樣，拼接方式更增添豐富層次，讓整個造型宛如一個神秘寶盒，打開很有驚喜感！要在母親節重大節日送上短夾，選擇經典老花款式絕不會出錯，利落有個性，質感更不在話下！

▲輕奢平價短夾。（圖／美人圈）

以上就是2021年母親節必買的輕奢推薦短夾，當作母親節禮物平價又有質感，搭配著一張親手製作卡片更是誠意十足，在母親節當天送上最誠摯的心意，相信媽媽收到一定都會感到很暖心～

文／美人圈　圖／翻攝自Marc Jacobs、kate spade、Coach

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

短夾, 皮夾, 錢包, 精品, 母親節

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