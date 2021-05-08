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上半年「美白精華」新品特搜！小銀瓶、白玉水　美妝控熱推超有感

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隨著天氣變熱，美白議題又成為大家最關注的保養重點！最有效的當然還是非美白精華不可。以下編輯為大家推薦2021上半年「美白精華」新品特搜，嬌蘭、SISLEY都推出美白新力作，雅詩蘭黛難得推出保養安瓶、短期美白必收呀！

2021美白精華新品1：LA MER海洋拉娜 光能淨白精萃

海洋拉娜全新光能淨白精萃，是保養世界中罕見不含酸類的高效美白精華！蘊含獨家雙重光能發酵複合萃取™及百萬顆造光微球體，並以溫和珍稀成份與品牌核心濃縮精華，提供高能淨白效果，改善膚色黯沉不均等問題，使肌膚由內而外層層透亮，雙重奢華光感肌。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲LA MER海洋拉娜 光能淨白精萃 30ml。（圖／LA MER海洋拉娜）

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（買）光能淨白精萃30ml，（送）光能淨白精萃3ml＋淨瑩潔膚乳30ml＋濃萃雙重修復精華3ml＋乳霜3.5ml＋完美潤色防護乳 3ml。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲LA MER海洋拉娜母親節熱銷組合。（圖／LA MER海洋拉娜）

2021美白精華新品2：DHC 極光淡斑系列

斑點形成的主要原因，來自於當肌膚受到紫外線照射時所產生的黑色素。但要防止深層的斑點，只針對黑色素保養是不夠的，還要對抗DAMPs 所帶來的暗沉連鎖反應。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲DHC 極光淡斑系列。（圖／FB@Benri）

DHC極光淡斑系列除了在第一段反應加入亮白成分傳明酸，第二階段更添加了「直截IB精華」來幫助對抗暗沉連鎖反應。此外，也添加能為肌膚帶來透明感、緊緻及彈力等提升美白潛力的精華成分，共同協助打造零暗沉的明亮美肌。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲DHC 極光淡斑化妝水 180ml，DHC 極光淡斑精華乳 50ml，DHC 極光淡斑精華霜 50g。（圖／BEAUTY美人圈）

2021美白精華新品3：資生堂 激透光亮白淡斑精華－春櫻繽紛版

2021年春天，資生堂與新銳針織藝術設計師氷室友里（Yuri Himuro）合作，推出超可愛的「激透光亮白淡斑精華-春櫻繽紛版」。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲資生堂激透光亮白淡斑精華－春櫻繽紛版 50ml。（圖／BEAUTY美人圈）

瓶身使用櫻花代表白裡透紅的肌膚，資生堂也使用獨特「櫻花亮白機制」，在保濕的同時能夠使肌膚散發光彩，淨白、賦活肌膚，搭配資生堂實驗室獨家「高感度傳遞科技+™」（ReNeura Technology+™），有效提升肌膚敏銳度及吸收能力，讓美白有感度宛如光速！

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲資生堂激透光亮白淡斑精華－春櫻繽紛版 50ml。（圖／BEAUTY美人圈）

2021美白精華新品4：雅詩蘭黛 Pro極速系列 升級＆新品

說到美白有感精華，雅詩蘭黛小銀瓶「Pro極速淨膚精華」大家一定不陌生！2021年初，雅詩蘭黛先是將這款風靡美妝圈的造光精華大升級，透過4大淨膚成分（維他命C糖柑、專利研發的糖蜜萃取和酵母萃取、活性藻類精華）來協助肌膚一掃暗沉老態，讓臉蛋的淨度與亮度肉眼可見全面升級。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 Pro極速淨膚精華（升級） 50ml，雅詩蘭黛 Pro極速發光安瓶 10mlx4，雅詩蘭黛 年輕肌亮無敵霜 75ml，雅詩蘭黛 年輕肌亮無敵水凝乳 100ml。（圖／BEAUTY美人圈）

尖叫聲！雅詩蘭黛這回更難得一見的推出「美白安瓶」，帶領你美白之路抄捷徑！集結三大QD美白成分，以維他命C糖柑與維他命E幫助改善暗沉、肌膚乾燥與粗糙，最後藉由甘草精華來穩定膚況。早晚使用並連續一個月，可幫助重回透亮水嫩的少女系膚質，是參加婚禮、春酒、謝師宴等大場合前的急救保養！

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 Pro極速系列。（圖／BEAUTY美人圈）

另一個讓人興奮的新品力作，是經典無敵霜的新姐妹「雲朵霜」！除了擁有無敵霜關鍵成分「奇蹟辣木生命精萃」，更加入莓果C萃取、獨家511A肌亮科技，來強調抗老與均勻膚色，同時藉由雲朵般的超輕盈超保濕質地、一抹化成水感，來讓輕熟齡肌也能獲得舒適、有感的保養。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 Pro極速系列。（圖／BEAUTY美人圈）

夏天不喜歡霜狀質地？全新雲朵霜也同步推出輕盈質地的水凝乳版本唷！同樣主打強化肌膚防禦力，改善暗沉與延緩老化，很推薦油肌女孩與年輕肌膚選擇。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 Pro極速系列。（圖／BEAUTY美人圈）

2021美白精華新品5：歐舒丹 全新升級白皇后系列

不只白還要亮，歐舒丹「白皇后系列」全新升級啦！運用日本獨家研發萃取技術，自光之花（繡線菊）萃取出核心成份，結合維他命C衍生物、白桑根精萃與全新草本萃取複方精華，能助攻淡化斑點、勻亮膚色，打造人見人愛的無敵發光肌。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 白皇后淨白精萃 30ml，歐舒丹 白皇后淨白凝霜 50ml，歐舒丹 白皇后淨白晶露 200ml，歐舒丹 白皇后淨白保濕噴霧 50ml。（圖／歐舒丹）

最圈粉愛美女孩心的雙寶「淨白精萃＆凝霜」，前者擁有透明輕盈質地，除了系列核心成分也富含水楊酸，能發揮密集淨白功效；後者凝霜上臉後十足清爽，夏天用也舒服不悶黏，可為肌膚帶來淨白透亮好氣色。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 全新升級白皇后系列。（圖／IG@chiejs）

2021美白保養新品6：嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光精露

嬌蘭全新登場的抗老美白「白玉水」超奢華！擁有96%高比例的天然來源成分，並透過珍稀蘭花萃取精華、低分子玻尿酸與多種珍貴萃取，幫助肌膚修護肌膚、撫平細紋、滋潤補水。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光精露 125ml。（圖／嬌蘭）

2021美白保養新品7：SISLEY希思黎 璀璨鑽白系列

為了呈現澄淨、明亮又有透明的完美膚色，Sisley全新兩款美白力作，透過前導水與濃縮精華的搭配，來實現1+1>2的美白效果。輕盈乳白色質地的前導水，兼顧亮白、前導、保濕，以獨家專利鑽白複合物使肌膚明亮，並開啟後續保養品吸收力；濃縮精華則是強調帶你回到「天生最亮最白膚色」，讓你的白是白裡透紅的好氣色，宛若真實世界的白雪公主！

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲SISLEY 璀璨鑽白透亮前導水 150ml，SISLEY 璀璨鑽白濃縮精華 20ml。（圖／SISLEY希思黎）

2021美白精華新品8：黛珂 立妍光塑淨白系列

黛珂抗老美白新作「立妍光塑淨白系列」選用野薔薇果、人參根、法國薔薇花等天然淬取液，協同膠原蛋白三肽與獨家成分，引導肌膚變得更美、更為彈力緊緻。

▲美白精華新品。（圖／美人圈）

▲黛珂 立妍光塑淨白乳 一般型/滋潤型 200ml，黛珂 立妍光塑淨白露 一般型/滋潤型 200ml，黛珂 立妍光塑淨白霜 50ml。（圖／DECORTÉ コスメデコルテ）

系列中白霜特別讓人驚艷！醇厚絲滑質地，延展度高、接觸肌膚瞬間，就好似為肌膚穿上塑身馬甲般緊致貼合，並在肌膚表面形成薄如蟬翼的膜。能預防肌膚黯沉，讓睡醒的肌膚又嫩又亮、透亮飽滿。（右滑圖片～看質地！）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

保養, 美白, 精華

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