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《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文

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▲▼ 潘旎雅 。（圖／翻攝alina_panyuta IG）

▲潘旎雅參加2021台北時裝周走秀，演繹C JEAN新裝。（圖／翻攝tpe.fashionweek IG）

記者陳雅韻／台北報導

選秀節目《超級名模生死鬥》烏克蘭區2015年的冠軍，竟落腳台灣！這位萬中選一的冠軍模特兒是22歲的潘旎雅（Alina Panyuta），遠離飽受戰火襲擾的家鄉，二度來台工作，她說：「就是愛台灣的文化與人情味。」雖受新冠肺炎疫情影響，時尚活動大幅縮減，不少模特兒紛紛轉行，但她依然堅守熱愛的工作崗位，趁空努力學習中文，她表示：「我對自己有信心！」

▲▼ 潘旎雅 。（圖／翻攝alina_panyuta IG）

▲▼ 潘旎雅 。（圖／翻攝alina_panyuta IG）

▲潘旎雅愛上台灣的好山好水，經常爬山運動。（圖／翻攝alina_panyuta IG，以下同）

潘旎雅16歲時在電視上看見《超級名模生死鬥》徵選，在家人支持下，以素人之姿挑戰，在敗部復活機會中脫穎而出，奪下2015年的冠軍，小小年紀已嘗過激烈競爭的滋味，因此建立起強大的心理素質，可以承受模特兒圈一次又一次的選角失敗，讓她在17歲時毅然展開跨國模特兒生涯，從工作中贏得成就感。

足跡遍及歐洲、亞洲秀場，潘旎雅深刻感受到文化衝擊，在歐洲動輒是2、3百人的規模試鏡，必須懂得生存之道，她的不二心法便是永遠保持良好的態度，加上無敵自信獲得目光；而腳步抵達亞洲，她對北京與香港的生活不適應，2019年底轉來台灣意外合拍，讓她中斷每3個月就換一處工作的想法，去年中二度來台工作，決定在台灣長住。

▲潘旎雅在烏克蘭《超級名模生死鬥》奪冠後，開啟跨國模特兒生涯。（圖／霏訊提供）

▲潘旎雅在烏克蘭《超級名模生死鬥》奪冠後，開啟跨國模特兒生涯。（圖／霏訊提供）

由於新冠肺炎疫情肆虐全球，時尚圈活動減少，連帶模特兒的工作機會也大幅減少，但潘旎雅沒有放棄，在工作時間之外認真學中文，她說：「我當模特兒是為了賺錢，疫情讓我更了解模特兒生涯不能長久，必須學習更多新知，但現階段我仍想專注在此，除了拍廣告、目錄，更希望能登上《VOGUE》、《ELLE》等國際時尚雜誌。」

▲▼ 潘旎雅 。（圖／翻攝alina_panyuta IG）

▲潘旎雅拍攝內衣形象照展現窈窕身材。

問及時尚偶像，潘旎雅想了許久，霸氣回答：「我要當自己的時尚偶像！」隨時維持良好的狀態便是她的第一步，她靠做瑜伽與爬山維持窈窕體態，但她認為更重要的是保持心理健康，才能克服各種障礙，唯一讓她掛念的是遠在烏克蘭的家人們，幸好家人不在戰區，讓她能安心在台灣生活，繼續勇闖名模夢。

▲▼ 潘旎雅 。（圖／翻攝alina_panyuta IG）

▲做瑜伽也是潘旎雅維持良好體態的方法之一。

Alina潘旎雅檔案
身高：181公分
體重：55公斤
星座：天秤座
興趣：爬山、瑜珈、跑步、跳舞、學中文
台灣走秀經歷：參與ISSEY MIYAKE、VOGUE FASHION NIGHT OUT、台北時裝周、LV等活動

 

關鍵字：

烏克蘭名模, 潘旎雅, Alina Panyuta

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