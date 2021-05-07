除蟎神器「小紫二代」＋清淨機才2999元　別再跟4千萬顆塵蟎排泄物共眠

文／C編

床鋪每天接觸，尤其多數人的過敏原都是塵蟎，清潔實在太重要，不然床上一堆塵蟎及其排泄物跟著睡覺，容易誘發過敏，導致皮膚搔癢、影響睡眠等等，實在非常不舒服，購物網站「Her和她」推出「小紫二代除蟎器」，可以幫助吸走髒污、塵蟎，重現乾淨整潔的床鋪。

▼▼點我搶超低價▼▼

▲小紫二代除蟎器＋3年份濾網（18顆）、CoClean隨身空氣清淨機，原價7579元、特價2999元，點我購買。



你的床伴不該是4000多萬顆塵蟎的排泄物，還有一堆髒污、灰塵、寵物的毛髮等等，很多人長時間沒有清潔，常常會導致打噴嚏、頭皮屑、掉髮、皮膚過等問題，更嚴重的還會全身搔癢，甚至影響睡眠，臉部出現膿胞等等，塵蟎問題必須重視。



全新的小紫二代除蟎器具有最新AI智能髒污感知系統，以紅燈、黃燈、綠燈三個燈號識別，可以偵測床上的髒污程度，若是紅燈就需要停留5秒，黃燈就是停留2秒，直到綠燈為止，才算清理乾淨。

▲小紫二代用5分鐘立刻有感。



小紫二代除蟎器採取的是除蟎6式，首先是「偵」，偵測髒污的程度，接著「殺」，UV 13cm超廣角殺菌，再來「吸」，強勁Cyclone炫風吸力，「烘」指的是55度C高溫舒適烘床、「淨」高效濾網過濾髒空氣、「震」每分鐘5000次高頻率震動，幫助彈起髒污，完整吸起有害物質，使用5分鐘就可以立刻有感。

▼▼點我搶超低價▼▼



▲小紫二代除蟎器＋3年份濾網（18顆）、CoClean隨身空氣清淨機，原價7579元、特價2999元，點我購買。



「Her和她」推出全新「小紫二代除蟎器」再送3年份濾網（18顆），還送CoClean隨身空氣清淨機，原價7579元、特價2999元，不到3000元的價格就可以擁有乾淨無瑕的床鋪，搔癢、膿胞再也不會找上門。