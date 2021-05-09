ANNA SUI香水＋絕美化妝包只要949元　現省1000元送禮自用都划算

文／C編

ANNA SUI總是運用設計概念，滿足女孩們的夢想，尤其是香水系列更是夢幻到不行，只要是女孩幾乎人手都要有一瓶，購物網站「Her和她」推出全新「ANNA SUI限量童話禮盒」，裡面不但有女孩們最愛的香水，同時還搭配化妝包，滿滿的波西米亞風能滿足少女們的幻想。

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▲ANNA SUI限量童話禮盒，原價1950元、特價949元。點我購買。



ANNA SUI 安娜蘇限量童話禮盒：童話獨角獸淡香水

由資深調香師Jerome Epinette特別跨刀，酸漾的紅柚跟粉紅胡椒交織，微微刺激出一種不可自拔的浪漫樂觀，閃閃發光的覆盆子果糖俏皮可愛，鮮美果萃滴下紫羅蘭的花瓣，橙花與蘭的溫柔隨風灑落，散成一地的風情，舒心甜美令人上癮，徜徉在黃金柏樹和雪松的森林中，清新沉靜的樹梢延續不朽幻想。

ANNA SUI 安娜蘇限量童話禮盒：童話美人魚淡香水

獨創的東方花果調，多變的香氣層次就像美人魚公主的個性一樣，變化多端令人驚嘆，透過香調展現出小美人魚公主的3種經典個性：好奇心旺盛的前調，被多汁血橙、柑橘襯托出活潑，因豆蔻的加持而跳脫的更清新。

果斷且有主見的中調，牡丹與茉莉花香相互陪襯，因荔枝的加入更添風味，彰顯出香氛厚實度，熱心又樂觀的後調，香草、蜂蜜賦予了香調柔軟圓潤卻不增加甜膩，金色木頭香氣為它的餘韻帶來恣意澄澈感。

「Her和她」推出全新「ANNA SUI限量童話禮盒」，不但有女孩們最愛的香水，同時還搭配化妝包，原價1950元、特價949元，甜美浪漫的的波西米亞風，絕對可以讓你的少女心再次噴發。

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