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韓妞最愛的爆款小白鞋！NIKE鏤空厚底超仙、ADIDAS復古增高兩千元有找

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近年來各大品牌NIKE、Converse不斷推陳出新，小白鞋也能翻玩成各種超韓款式，在韓妞IG上出鏡率超高！這回小編幫大家整理出2021「韓妞最愛」必買小白鞋款，其中超推的CONVERSE輕量系列還有平價版RUN STAR HIKE的稱號，每雙都是精心挑選韓妞圈必備鞋款，可說是雙雙CP值爆棚，而且「這雙」竟兩千元有找！想知道的話就趕快一起看下去吧～

2021爆款「韓妞最愛」小白鞋推薦：CONVERSE CTAS MOVE OX輕量流線增高鞋

CONVERSE1970穿到爛了嗎，來點新花樣吧！今年春夏CONVERSE祭出「輕量系列」，採用拋物線型的輪廓設計，為平凡無奇的帆布鞋更增添活潑氣息，穿起來完全不會有厚底沉重感，重點是超級百搭又便宜！

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

這款「CONVERSE CTAS MOVE OX」輕量流線增高鞋，不論高筒還是低筒都超顯腿長，長相激似無鋸齒狀的爆紅鞋款RUN STAR HIKE，故有平價版RUN STAR HIKE之稱，真的超欠收！

2021爆款「韓妞最愛」小白鞋推薦：CONVERSE ALL STAR LIFT黑線增高小白鞋

CONVERSE的款式不斷推陳出新，以配色、材質、增高來翻玩基本帆布鞋，各大明星、韓妞、KOL私下穿搭也愛用，為整體穿搭更為加分，而賣到翻的「CONVERSE ALL STAR LIFT」系列當然也要加入戰場！

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

白底黑線「CONVERSE ALL STAR LIFT」簡約又百搭，現今韓妞圈幾乎是人腳一雙，時髦厚底設計簡直不要太犯規，絕對讓你一秒變韓妞，視覺上看起來超顯腿長，穿起來可鹽也可甜，完全可以直接加入購物車吧！

2021爆款「韓妞最愛」小白鞋推薦：ADIDAS Nizza Platform校花必備復古增高鞋

小白鞋永遠不嫌多！不論是學生還是上班族都喜愛的小白鞋，ADIDAS今年又推出新款「Nizza Platform」，低筒厚實鞋底設計看起來更修飾整體腿型線條，非常適合150cm小隻馬穿搭服用，再加上一片雪白的設計實在是讓人凍末條。

「ADIDAS Nizza Platform」為延續經典Original系列，搭配著厚實鞋底消除久站不適感，同時兼具價錢及外型優勢，CP值直接爆表，買下去完全不會對不起荷包，預算有限的女孩們趕快趁入夏前入手～

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

▲同款黑色也是韓妞超愛的百搭款式。

2021爆款「韓妞最愛」小白鞋推薦：NIKE Court Vision Alta Txt浪漫鏤空鋸齒鞋

「Court Vision Alta」是2021年NIKE全新鞋款，在整個日韓代購圈蔚為風潮，以經典款Court Vision作為原型，延伸出俐落有序的運動鞋型，鞋身以皮革與透氣網布拼接，鞋側更是採用透明鏤空設計打造輕盈感，整體溫柔氣質爆棚。

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

柔軟彈性材質製成的鞋跟可方便直接穿脫，根本就是懶人福音，其中暢銷色必定為「夏日檸檬蘇打」最受矚目，穿上去仙氣十足，不論是牛仔褲還是洋裝都輕鬆自由好搭配，絕對是今年春夏必收經典鞋款！

2021爆款「韓妞最愛」小白鞋推薦：NIKE Blazer 簡約百搭小白鞋

每個女孩鞋櫃中必定備有好幾雙小白鞋，今年春夏學生必備小白鞋絕對非「NIKE Blazer」莫屬啦，只要2000左右即可入手，根本是小資女必備鞋款，還在猶豫的女孩們趕快下單吧～

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

別於一般基本款的小白鞋，「NIKE Blazer」肯定能帶你不平凡的享受，以高質感白色皮革為基底，整體腳感踩起來舒適無負擔，也非常適合工作久站，韓妞必備鞋款底加啦！

▲韓妞最愛爆款小白鞋。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自NIKE、ADIDAS、CONVERSE

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

小白鞋, 球鞋, NIKE, ADIDAS, CONVERSE

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