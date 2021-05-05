無限回購！寶雅2021「防曬銷售排行榜」揭曉，跟著買不踩雷

▲防曬是日常保養的第一要務。（圖／品牌提供、翻攝自IG/allie_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著氣溫升高，紫外線變得強烈，擁有一瓶優秀防曬乳是必須，除了避免曬黑，更能預防提前衰老，日前寶雅統計銷售數據，公布防曬品熱賣排行榜，若你還不知該如何下手，不妨能參考一下。

第5名 高絲曬可皙高效防曬噴霧60g

擁有開架最高係數，包裝是女生最愛的粉嫩清新外型，清爽防水型噴霧使用起來快速方便，不給肌膚留下黏膩感，更不會有尷尬的泛白，隨時用來補防曬也很方便，還有著宜人的花果香氣。

第4名 佳麗寶 ALLIE EX UV高效防曬水凝乳90g

多年來稱霸美妝平台的防曬夯品，主打臉部、身體兩用，超高防曬係數絕不曬黑，且訴求「抗摩擦」，不沾染衣物、不脫屑且防水抗汗。添加美容液成分保濕水潤好推，肌膚清爽無負擔，適合用來當作妝前打底，卸妝時洗面乳即可輕鬆洗淨。

第3名 專科完美防曬水凝膠升級版80ml

擁有完善的防曬係數，不同於一般防曬乳液質地，特殊的防曬水凝膠，運用日本雙重玻尿酸美肌配方及蠶絲蛋白保濕精華成分，質地水潤塗抹後肌膚不乾澀，無色素、無香料，適合敏感肌膚使用。





第2名 Biore A極效防曬噴霧250g

防曬最高等級的大容量防曬噴霧，大方噴灑全身也不心疼！獨特研發密著薄透耐久防禦層，噴霧輕薄且均勻地包覆全身，具有極效耐久技術，極效耐磨擦、耐汗水，針對難以塗抹的部分都能輕易噴抹到，倒著噴也不是問題。

第1名 Za美白防曬霜EX 35g

中度防曬的美白防曬霜，內含礦物質、維他命C、維他命E及玻尿酸，一支即可做足美白、保養、潤色、防曬，近期更推出全新潤色美白隔離霜，針對泛紅、暗沉皆可輕鬆修飾，塗抹開來還帶有點珠光色能柔焦修飾毛孔。

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