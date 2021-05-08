麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@burgertem、@lemonfry__、obdesign.com.tw

麥當勞除了美味餐點，也經常推出各種可愛的周邊商品。韓國麥當勞最近就有一款「大麥克便當盒」爆紅，他們把經典品項「大麥克」變成圓形便當盒，外層印上麵包、芝麻、生菜、肉片等圖案，看起來就像顆巨型漢堡，超適合裝食物帶去野餐，Q爆的造型讓它瞬間洗版IG。

韓國麥當勞的「大麥克便當盒」外觀仿造「大麥克」製作，把漢堡食材層層堆疊的樣子還原到便當盒上。頂端的蓋子就是漢堡麵包，連上面灑的芝麻粒也有做出來，下方圖案則印了雙層牛肉、生菜、起司等豐富內餡，看起來就像真的漢堡一樣美味可口。

買來的時候外包裝紙盒也是「大麥克」圖案，可愛到讓人捨不得丟，便當盒是雙層設計，容量很夠用，也可以拆開來單層使用，外出攜帶非常方便，去野餐、郊遊時很適合用它裝三明治、水果、壽司等食物，帶出去還可以瘋狂拍照打卡。平常放在家也可當置物盒、擺飾，或給小朋友當玩具。

現在速食店很流行和其他品牌聯名，台灣女裝OB嚴選就與頂呱呱合作，推出一系列服飾，聯名T恤上面的口袋做成外帶盒造型，中間放了香酥多汁的炸雞腿，穿上它彷彿把炸雞隨身帶著走。另一款頂呱呱套餐中筒襪，一次有紅、黃、黑三種花色，上面還繡了超Q的薯條、炸雞小圖示。

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