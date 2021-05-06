5個生活習慣養出「吃不胖體質」　鏟肉22公斤的零壓力瘦法

▲韓網紅Mini鏟肉22公斤，公開5個秘訣擁有吃不胖的體質。（圖／翻攝dd.mini IG，以下同）



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減過肥的人都能明白，維持身型是場持久戰，即便成功瘦下一半體重，沒有維持方法也很容易會復胖，曾胖到70公斤的韓網紅Mini，成功減去22公斤後維持48公斤體重長達2年，特別公開5個生活習慣，其實一點也不困難，只要有少少決心，養成後自然擁有吃不胖體質。

減重餐跟正常餐相互搭配

想維持身形，就養成減重餐與正常餐互相搭配的習慣，在現代這種精緻飲食的狀況下，一不小心就會攝取過多的油份跟糖分，所以一天三餐要正常進食之外，可以選擇一到兩餐當減重餐，減重餐要比正常餐擁有更多的蔬菜或自然烹調，而建議在自己覺得8分飽時可以停筷，其實吃很撐的愉悅感只有2分鐘，肚子過飽是很難受的。

大餐的隔日，進行12至16小時的空腹

有時候度假或跟朋友聚餐，免不了就會吃的比較豐盛，當然心靈的滿足感也是很重要的（身材美美但卻不開心是幹嘛呢），但大餐完之後，就要進行12至16小時的空腹狀態，其實加上睡眠時間，空腹12小時不會太難，起床後再做30分鐘的空腹有氧，如快走等，接下來的第一餐選生菜沙拉，前一晚的厚重感就會消失不少。

開動第一個入口的是蔬菜

很多人看著豐富的便當，就會想先扒一大口飯，但從蔬菜開始吃，對於抑制血糖上升與胰島素分泌才有幫助，只是改變吃飯順序就會差很多，不妨先從菜、肉、澱粉依序開始吃起，也多少會減少熱量較高的碳水化合物的進食。

提醒自己補充水分

其實要持續記得補充水份，對很多人而言是不容易的，因為一忙起來就會忘了喝水，建議可以使用手機提醒或貼便條紙在螢幕旁的方式，時時提醒自己喝口水，一次不需要太多，空腹喝水能幫助腸胃運動，飯前30分鐘喝水可增加飽足感，養成習慣也能幫助皮膚變好。

每天量體重、照鏡子

維持身形無非是想讓自己跟他人感覺良好，好好端詳自己努力維持或達到的體態，觀察曲線是否有變化，每天量體重也能在數值微微上升的時候，馬上進行調整，才不會讓先前的努力白費啊。

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