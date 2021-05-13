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這6款夯包縮小後可愛爆炸！LOEWE、BALENCIAGA……全部開箱給妳看

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖、影 / 記者王蓁蓁攝

時尚圈掀起的「迷你包」風潮仍然緊緊抓住女孩們的心，各大品牌更是直接將明星包款，縮小成可愛到不行的迷你尺寸，從LOEWE、BALENCIAGA、LONGCHAMP、FAURE LE PAGE到DIOR，《ET FASHION》一口氣全部開箱近看細節，不用再怕選擇困難發作！

▲開箱看LOEWE Nano Puzzle包 & 迷你Balloon包細節。

LOEWE Nano Puzzle包

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE Nano Puzzle細膩精巧。

Puzzle包是2013年Jonathan Anderson接掌LOEWE創意總監時的力作，當年一推出就造成轟動，而且並非曇花一現，至今仍是夯貨，標誌性的皮革切割與縫線打造的幾何外觀，也讓包款在柔軟的皮革觸感中仍舊立挺、實用，原先就有大、中、小及迷你尺寸的 Puzzle系列，再度祭出令女孩們心不已的「Nano」Puzzle。

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE Nano Puzzle搭配鍊帶，與過往的皮帶展現不同特色

Nano Puzzle作為系列中最小的成員，迷人細節依舊質感爆棚，簡約的輪廓中展現品牌優雅調性，不同於過往Puzzle系列包款附上皮革肩帶，Nano Puzzle以金屬鍊帶搭配呈現，遊走在氣質與個性之間。

LOEWE 迷你Balloon包

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲迷你Balloon氣球包的水桶包型相當可愛，縮小版細節絲毫不馬虎。

於2020春夏首度亮相的LOEWE Balloon Bag氣球包，外型彷彿氣球般蓬蓬Q萌，同樣是近年大勢夯包，《ET FASHION》搶先示範亮眼的水藍色Balloon包，水桶包型的空間設計展現包款的實用性，金色方形的Anagram logo增添收藏價值，附有雙手把、與肩背帶，日常又百搭，讓女孩們可以輕鬆背出各種風格。

▲近賞 BALENCIAGA 迷你沙漏包 & LONGCHAMP X EU 迷你 Le Pliage®包。

BALENCIAGA 迷你沙漏包

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲BALENCIAGA直接將話題度超高的Hourglass沙漏包縮小成迷你尺寸。

BALENCIAGA 話題度超高的Hourglass沙漏包，俐落的包型輪廓搭配標誌性Basque-Waist 弧線，極具辨識度，是致敬法國巴黎的艾菲爾鐵塔，2021春夏除了注入鮮明的糖果色系之外，迷你尺寸更是令人難以招架，經典B字點綴手袋中央，開袋後可見內置夾層放置零錢、名片等，可拆式調節肩背帶與手把細節，不論是手拿、斜背腰間，或是掛在脖子上，都能為日常造型增加亮點。

LONGCHAMP X EU 迷你 Le Pliage®包

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲迷你 Le Pliage®系列紅黑配色的超Ｑ模樣擊中少女們的心。

LONGCHAMP X EU聯名系列將LONGCHAMP 經典的驤馬LOGO，加入潮牌EU（Emotionally Unavailable）標誌「溶解的愛心」作為印花設計，佈滿被縮小的迷你 Le Pliage®系列，紅黑配色的小巧模樣瞬間擊中少女們的心，此次聯名系列更將簡稱同樣為EU的歐盟元素加入，藉由歐盟車牌將品牌貨號作為細節點綴包款，皮革包款內則是以老花帆布呈現，即便是小包也不馬虎，另外也附有長背帶隨時演繹穿搭。

▲FAURE LE PAGE全新「SAGA City」系列迷你尺寸一點都不「廢」。

FAURE LE PAGE 迷你SAGA City包

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

 FAURE LE PAGE全新「SAGA City」系列，以優雅的「巴黎藍」擄獲女孩們的芳心，由招牌的龍鱗紋路層層堆疊，在溫柔的輪廓中帶來硬挺的正方包型，上方附有小掛鉤可以另購吊墜裝飾，延續品牌「情場如戰場」的概念，由5個愛心堆疊而成，靈感來至奧運的皇冠吊飾象徵著愛情的冠軍，也有以品牌幸運數字「7」貫穿愛情丘比特的弓箭，很適合正在攻陷愛情的女孩們。

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE、BALENCIAGA 5款夯包全被縮小 。（圖／記者王蓁蓁攝）

SAGA City系列也貼心在包款底部加入L 型金屬作為保護，細看還能發現戰士盔甲細節，呼應品牌以槍械、兵器起家的精湛工藝技術，手把皮革的纏繞設計也展現了滿滿巧思，袋內方形空間寬敞，實用性不容小覷，活潑的「戰神黃」拼接出夾層，撞色效果令人眼睛為之一亮，同樣附上拼接背帶提供女孩們更多穿搭選擇。

▲DIOR人氣化妝袋縮小成微型的迷人尺寸。

DiorTravel迷你化妝袋

▲迷你包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲迷你包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲迷你包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LADY DIOR 微型化妝袋一口氣推出超多配色選擇。

DIOR今年春夏，將人氣包款DiorTravel化妝袋縮小成微型的迷人尺寸，可愛爆棚的模樣，令女孩們超級心動，質感的小羊皮，加上標誌性的Cannage籐格紋縫線，一如往常展現品牌經典法式優雅，包款細節的「D.I.O.R」字母吊飾依舊精緻，在簡約的輪廓透出奢華質感。

 
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關鍵字：

LOEWE, BALENCIAGA, DIOR, FAURE LE PAGE, Lohgchamp, 包開箱

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