三宅一生集團日牌ZUCCa進駐信義區　「有品味的日常服」超好逛

記者王則絲／台北報導

日系品牌ZUCCa為A-net旗下日牌，隸屬於三宅一生集團，在日本潮流圈頗有名氣，以日常卻能看出品味的設計服裝為主，而ZUCCa今（5日）於台北微風南山開幕全新獨立女裝店鋪，不規則的空間感相當吸睛，另一頭ZUCCa男裝與另一日系品牌tac:tac則是以複合店型式於微風信義率先展店開幕，盛大進駐信義區。

▲ZUCCa女裝獨立門店今於微風南山正式開幕。（圖／品牌提供）

ZUCCa由設計師小野塚秋良（Akira Onozuka）創立，從80年代發展至今，旨在從日常生活中汲取靈感，風格簡約，卻能從剪裁中發現不平凡，並蘊含細緻工藝技法，讓現代女性能穿出自我的品味。

ZUCCa於微風南山新開幕的女裝獨立店鋪，內裝乾淨、明亮，可以看見些許異材質的拼接元素，中央不規則的金屬屏風特別搶眼，用以呼應品牌服裝的獨特設計。

▲ZUCCa本季服裝。（圖／品牌提供）

店內陳列滿滿的2021春夏新品，ZUCCa女裝本季以實用性服裝出發，同時強調當代手工藝技法，像是在剪裁利落的服裝上加諸複雜的流蘇設計，或是編織元素。除此之外，ZUCCa的小配件部分也可愛，其中這款迷你PVC材質透明小廢包，在日本就非常受歡迎，不只可以拎在手上，內附背帶還可掛在胸前或斜背在身上。

▲ZUCCa 推出的「小廢包」。（圖／記者王則絲攝）

而ZUCCa男裝部分，則是與另一同樣隸屬三宅一生集團的日系品牌tac:tac結合，於一個月前4月7日，率先於微風信義開幕複合店，運用四面不靠牆的開放式空間，創造出更為寬敞開闊的視覺。

▲ZUCCa男裝、tac:tac於上個月在微風信義開幕複合式店鋪。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa本季男裝。（圖／品牌提供）

tac:tac 為設計師島瀨敬章（Takaaki Shimase）於2013年創立，品牌名稱取自時鐘聲響「Tic-Tac」，主打中性風格的服裝，並沒有男、女裝之分。在今年春夏以「制服」風格為主軸，推出「UN(I)FORM」系列，靈感來自學生、警察或站務員所穿的服裝，採用鮮明的色調包括海藍色、鵝黃色、亮白色、卡其色⋯⋯。

▲tac:tac本季服裝。（圖／品牌提供）

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