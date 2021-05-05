氣墊粉餅、藍芽耳機傻傻分不清！蘭芝聯手三星推出絕美氣墊禮盒

▲兩者外型超逼真，頗有巧思。（圖／翻攝自三星官網，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝跨界再一發，韓系美妝蘭芝（LANEIGE）這次和三星（SAMSUNG）聯手推出氣墊粉餅禮盒限定版，裡面除了我型我塑氣墊粉餅（暱稱小方盒氣墊），更搭配三星真無線耳機（ Galaxy Buds Pro），珍珠紫消光外盒完全吸引大家目光。

據了解這款聯名氣墊禮盒，官方建議售價為199,000韓元（約台幣5,008元），南韓5月中旬開賣，目前海外仍未公開發售計畫。

以氣墊起家的蘭芝，底妝系列一直深受年輕女孩喜愛，這回跨界三星更是美妝創舉，官網釋出的限定包裝為雙層設計，上層為 Galaxy Buds Pro的星魅紫盒裝組，打開下層抽屜則是蘭芝的氣墊粉餅，兩者外型設計一致，細看只有大小和盒身上的品牌Logo不同。

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除此之外，全球時尚彩妝界的舵手植村秀，攜手日本精品甜點界的色彩大師青木定治（SADAHARU AOKI），推出前所未見的「彩妝甜點」，要將青木定治膾炙人口的彩妝巧克力、馬卡龍、抹茶紅豆多摩、綠竹蛋糕、檸檬塔…等經典作品，透過植村秀眼影盤與唇膏的精準鮮明色彩，幻化為女性臉龐上的甜美時尚色澤。

▲植村秀 青木定治限量聯名彩妝 10色眼影盤 法式紅豆千層，2,850元。