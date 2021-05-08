千元有找！契爾氏「金盞花化妝水」875元　鎮定、舒緩超有效

文／C編

最近忽冷忽熱，天氣狀態不穩定，肌膚也容易敏感出問題，像是泛紅、長痘痘、粗糙、乾癢等，實在很惱人，購物網站「Her和她」提出解法，推出「契爾氏（KIEHL'S）金盞花植物精華化妝水」250ml，原價1980元、特價875元，可以幫助肌膚改善暗沉、敏感狀態，安定肌膚必備。

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▲契爾氏 金盞花植物精華化妝水，250ml，原價1980元、特價875元。點我購買。



很多人的肌膚都像是天氣預報，只要溫濕度稍有動靜，肌膚狀況就會跟著改變，想要肌膚穩定，金盞花是很好又可以幫助舒緩的明星成分，其中，契爾氏推出的金盞花植物精華化妝水更是被網友推爆，是敏感肌膚救助的好幫手。

▲金盞花植物精華化妝水裡面不添加酒精成分。（圖／kiehls IG）



敏感肌膚最需要溫和有效的舒緩成分，契爾氏的金盞花植物精華化妝水除了單搽，很多人都搭配化妝棉濕敷臉，對於鎮定敏感狀態更是效果極佳，可以立即減緩泛紅、乾燥，養出澎潤飽滿的水煮蛋肌。

不只是用在肌膚敏感的時候，進入夏季很多人都有肌膚曬紅的問題，可以試著將金盞花植物精華化妝水提前放進冰箱，曬後立刻拿出來冰敷；還有達人更厲害，在化妝水裡面加入一點美容油，當作噴霧，直接幫助肌膚補水同時補油，是非常聰明的方法，趕緊學下來。

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「Her和她」推出「契爾氏 金盞花植物精華化妝水」250ml，原價1980元、特價875，現省1105元，超級划算，不但可以美肌，同時還能省荷包，當然要揪親朋好友一起囤貨。