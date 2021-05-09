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「泰國好物」讓你置身曼谷！日常也能穿的泳裝、編織小包充滿度假感

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

泰國是大家很喜歡的旅遊景點，想要去那裡度假卻無法如願，可以試著把生活中的物品、服飾…都換成泰國風商品。這裡就以「居家時光」、「度假風情」、「時下穿搭」三方面下手，幫你精選出服飾、涼鞋、擺飾等多款泰式好物，讓你不用出國，也能一秒置身泰國。

#居家時光

1.taya living

泰國居家品牌taya living讓你在家也依然品味有型，多樣簡約編織提籃、收納籃，從收納到裝飾用途，以多種不同形式為你帶來生活中的美好儀式感。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲taya living 編織托盤籃。

2.pigeonheadstudio

泰國設計品牌pigeonheadstudio以手工刺繡打造出精緻掛畫，使用製作地毯的古老技法，重現人像、風景等多種圖案，把豐富鮮豔的掛畫放在家中，能讓空間明亮有朝氣，也可以做成面紙套等實用小物。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲pigeonheadstudio人像刺繡掛畫。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲pigeonheadstudio刺繡面紙套。

#度假風情

1.Coralist Swimwear

泰國設計品牌Coralist Swimwear不同於傳統的泳衣，使用大膽配色和獨特剪裁，做出既能下水又能當日常服飾的泳裝系列。像這款透視短版上衣，平常穿一點也不突兀，還能展現出時尚感。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Coralist Swimwear Madi透視短板上衣。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Coralist Swimwear Lula連身泳衣。

2.2teen_project

泰國鞋子品牌2teen_project以精湛的編織技藝為名，將泰國經典圖騰刺繡結合異材質，帶來令人耳目一新的休閒涼鞋，有雙織帶、綁帶或扭結等設計，穿上去充滿濃濃度假氣息。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲2teen_project 雙織帶涼鞋。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲2teen_project T字織帶涼鞋。

3.Sue

泰國品牌Sue的特色是印花圖騰，繽紛鮮豔的布料製成各種服飾、配件，能讓使用的人有好心情。其中一款涼感印花圍裹裙很適合即將帶來的夏天，輕薄布料很涼爽，去海邊時搭配泳衣穿，還能打造出具層次感的造型。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Sue印花圍裏裙。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Sue迷你印花帆布手提袋。

#時下穿搭

1.Chaksarm

泰國設計品牌Chaksarm把在地傳統編織工藝結合皮革、柳條等元素，做成獨特的包款，每一個都充滿藝術氣息。小巧、優雅的外觀讓它成為造型亮點，替整體穿搭增添時尚感。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Chaksarn Candy Bag 。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Chaksarn 編織皮革柳條迷你手袋。

2.Youngfolks1952@Youngs

設計品牌Youngfolks1952是由具有70年歷史的泰國製鞋工廠衍生而來，以鮮豔配色和搶眼設計為特色，並根據季節打造出適合出席各式場合的鞋款。夏天即將到來，很適合購入使用大膽撞色設計的涼鞋。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲泰國好物。（圖／pinkoi提供）

▲Youngfolks1952 撞色短跟涼鞋 。

3.Sretsis

Sretsis是泰國知名服飾品牌，充滿各種天馬行空的設計，經常使用鮮豔的顏色，再把充滿少女感的花朵、格紋等元素融入其中，穿起來特別搶眼，Blackpink的成員Lisa也愛穿他們家的衣服。

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關鍵字：

pinkoi, 泰國, 服飾, 泳裝, 鞋子, 雜貨, 生活用品

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