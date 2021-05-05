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蔡詩芸辣穿泳裝自認「當媽變保守」　親吐第二胎時間點

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▲女星蔡詩芸出席加州泳裝品牌WET新品發表會。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星蔡詩芸出席加州泳裝品牌WET新品發表會，親自演繹新款泳裝，她自嘲升格當媽媽後變保守很多，今天是少有的破尺度造型。蔡詩芸也提到1歲女兒Katiya已經有很多套泳裝，目前還會喊著讓爸爸（王陽明）帶她去海邊玩，至於兩人有無生第二胎的計劃？她笑說：「再給我點時間，等新專輯忙完。」

▲▼蔡詩芸泳裝代言。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡詩芸泳裝代言。（圖／記者張一中攝）

▲蔡詩芸演繹SEYCHELLES GRECIA斑馬紋泳裝搭配oversize西裝外套。（圖／記者張一中攝）

蔡詩芸剛推出暌違五年的新專輯《Sky》，此次演繹品牌斑馬紋泳裝搭配oversize西裝外套，對她而言已是產後的破尺度造型，她笑稱：「現在好像不能單穿泳裝出來，有點不自在，也不是因為身材還沒恢復，而是當了媽媽之後希望保守一點。」蔡詩芸進一步分享，泳裝的設計很重要，自己不太喜歡爆乳款式，因為從小在澳洲長大，大家都不會刻意加胸墊，屬於比較自然路線，游泳起來也很自在。

蔡詩芸透露1歲女兒很愛到海邊玩水，因此泳裝也有很多套，但她表示：「小朋友長得很快，前陣子買的衣服很快就變小了，所以代表我可以買新的！」蔡詩芸絲毫不掩飾愛女之心，「很多人覺得我故意要穿母女裝，我覺得沒關係。」

▲▼蔡詩芸泳裝代言。（圖／記者張一中攝）

▲蔡詩芸笑說老公王陽明心機很重，會學女兒穿搭「父女裝」。（圖／記者張一中攝）

她也趁機爆料，爸爸（王陽明）心機比較重，以前是偷看我的顏色去搭配，現在都學女兒穿很像。至於兩人有沒有第二胎的打算？蔡詩芸搞笑回應：「真的有點累，第二胎可能要等專輯忙完之後，再給我點時間，但是也不會等太久，就順其自然。」

▲▼WET 。（圖／品牌提供）

▲▼WET 。（圖／品牌提供）

▲WET本季以設計線條與色彩來演繹4個島嶼系列 。（圖／品牌提供）

WET本季以設計線條與色彩來演繹4個島嶼系列，更提供童裝泳衣品項，蔡詩芸此次身著的SEYCHELLES GRECIA斑馬紋款式，運用自然淡褐色搭配特濃咖啡黑，運用可調節綁帶、高腰收合布料等剪裁設計來凸顯身形曲線，同時具備UPF 50+紫外線防護指數，外型與性能都能兼具。

關鍵字：

蔡詩芸, 王陽明, 泳裝, WET, Katiya

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