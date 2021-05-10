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絕美雲灰紫「Panasonic吹風機」2280元　吹乾超快還能順便護髮

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文／C編

吹風機是必備小家電，很多人都會覺得吹風機沒差，不需要用多好的，其實很需要！好的吹風機，不但可以快速吹乾，節省下不少的時間，也可以避免髮絲長時間受到熱工具傷害，甚至能順便護髮，打造柔順細緻的髮型。購物網站「Her和她」盤點超夯的Panasonic吹風機熱賣TOP 3，不但可以用划算的價格入手，更是省時間、護髮的好幫手，而且有雲灰紫、夜空藍等超美色調，讓吹髮時的心情更好。

Panasonic 國際牌極潤高滲透水離子吹風機EH-NA0E

具獨家高滲透奈米水離子保濕科技，有超越負離子1000倍的含水量，吹乾頭髮同時密集修護秀髮，搭配礦物負離子，可以強韌髮絲，達到保濕效果，同時擁有5種美髮潤肌模式，可以針對髮絲或是頭皮轉換不同的模式，吹乾秀髮更智慧。

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▲吹風機。（圖／Her）

▲極潤高滲透水離子吹風機EH-NA0E，原價10900元、特價8299元。點我購買。

Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機 EH-NA9B

奈米水離子保濕科技，可以深入頭髮毛麟片滋潤髮絲，使毛麟片閉合，讓秀髮柔順強韌同時充滿光澤，除此之外還可以有效滋潤頭皮，遠離乾燥困擾，搭配雙倍礦物負離子有效抗UV，防護效果比一般的吹風機提升1.8倍，絕對是懶得顧髮絲的女孩必備，一機搞定所有困擾。

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▲吹風機。（圖／Her）

▲奈米水離子吹風機 EH-NA9B，原價6490元、特價4599元。點我購買。

Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機 EH-NA32

採用專利奈米水離子科技，可以滋潤頭皮，遠離乾燥困擾，使頭皮保持清潔健康，靜電抑制握把可以吸附大量負電的離子，並且順利被秀髮吸收，獨家採用速乾吹嘴，透過強弱風差的設計，增加髮束與秀髮表面被吹開的面積，達到快速吹乾的效果，是沒耐性的長髮女孩最佳選擇。

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▲吹風機。（圖／Her）

▲奈米水離子吹風機 EH-NA32，原價2690元、特價2280元。點我購買。

關鍵字：

國際牌, panasonic, Her和她, 吹風機, 吹風

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