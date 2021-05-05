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母親節花禮不凋謝　花的「永恆玫瑰」像珠寶盒　CNFlower紫紅綻放

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▲母親節永生花禮。（圖／各業者提供）

▲母親節業者推出永生花禮，綻放兩年不枯萎。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節前夕若還沒弄清媽媽今年的喜好，或許近期的花禮能放入你的禮物清單，主打玫瑰的「FLOWER FLOWER 花的 」，把頂級玫瑰變成永生花，朵朵放進精緻盒中，化身成美麗的珠寶盒；CNFlower也推出恆星花系列，以紫紅為主要色系，妝點居家空間。

美麗的鮮花嬌豔欲滴，但可能會有保鮮期的問題，想要給一個讓媽媽能長久保留浪漫的時刻，近期永生花備受消費者親睞，只販售玫瑰的「FLOWER FLOWER 花的 」，針對需要向母親聊表心意的時刻，推出旗下2款永恆玫瑰花禮系列，包括今年情人節熱賣的小王子聯名 B612 Heart，以及永恆玫瑰花珠寶禮盒。

▲母親節永生花禮。（圖／各業者提供）

▲以銀色勾邊讓玫瑰花線條更有層次，售價2,580元。

以小王子心中僅有的一朵玫瑰，來強調獨一無二的氛圍，小王子聯名B612 Heart系列新品，使用厄瓜多頂級單支玫瑰花，採用特殊技術，將花瓣製成宛如緞面布料的質感，或是用手繪描邊永恆玫瑰，呈現出立體的多層次風景，都具有無二的氣勢。

永恆玫瑰花珠寶禮盒則使用9朵漸層玫瑰，凸顯出盈滿美好的心意，兩種盒裝下方還有小抽屜設計，可以放入更多心意或媽媽珍藏的寶物，花朵可存放數年，綻放如新，像是精緻且讓時光停留的美麗珠寶盒。

▲母親節永生花禮。（圖／各業者提供）

▲使用Mediana Rose 9 朵漸層玫瑰，拼湊出美麗風景，售價3,800元。

另一間花藝品牌CNFlower西恩，也在母親節推出旗下經典的恆星花，使用真正的花以特殊保存液，取代植物中的水分及養分，於適當的環境下可維持1至2年，今年以輕柔時尚的紫粉色系和瑰麗優雅的紅色系為主色，讓媽媽能擁有一份能長久的春日風景。

▲母親節永生花禮。（圖／各業者提供）

▲3款不同系列的恆星花禮，單一售價4,500元。

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關鍵字：

花的, CNFlower, 永生花, 永恆花, 恆星花, 母親節, 花禮

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