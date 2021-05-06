不想約會是因為怕冷場？5個小建議「擺脫尬聊」　初次見面就超熱絡

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很多人一直單身的原因，是不是因為害怕尷尬呢？不管是朋友介紹的相親局，或是約交友軟體上的人出來，只要一想到跟陌生人見面難以避免的尬聊、冷場，就忍不住讓人想打退堂鼓。這裡就教你5個「擺脫尬聊」的小建議，讓你不再尷尬癌上身，輕鬆跟約會對象保持熱絡。

1.不要一直擔心外表

跟第一次見面的對象或不熟的人出去時，總會特別在意自己的外表，但如果一直擔心服裝、儀態，反而會讓態度扭捏尷尬，對話也很難順暢的進行，所以要盡量提醒自己放寬心，以自然大方的態度進行約會。

2.眼神交流很重要

聊天過程中眼神的交流很重要，如果在對話時一直低下頭、左顧右盼的迴避對方，容易讓人覺得不尊重或對聊的話題沒興趣，而使場面逐漸冷掉。雖然眼神接觸會不自覺的緊張、害羞，但適應了就能使互動升溫，讓聊天順暢進行。

3.盡量問問題

與不熟的對象見面，問問題就是認識對方最基本的方式，不管工作、休閒、喜歡的東西都能以提問方式進行，也可以根據對方講的內容更進一步提問，這樣能讓他感受到你想了解他的心。

4.聊讓你開心的話題

想要避免尬聊，最好就是讓話題自然進行，如果遇到不感興趣的內容還硬回、敷衍，其實對方也能感受到，所以與其讓場面乾下去，不如試著引導話題到自己喜歡、感到開心的內容，進而找到雙方的共同點。

5.不用怕發揮幽默感

與不熟的人相處或講話總會處處小心，不敢亂開玩笑，但其實想要擺脫尬聊，就要盡情發揮你的幽默感，大方的搞笑、做自己，展現真實的一面，才能讓場面熱絡起來、聊得更愉快。

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