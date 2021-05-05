香奈兒超迷你唇扣、口袋包太夢幻！「早春度假秀」亮點一次看

▲香奈兒（CHANEL）於5日凌晨12點發表2021/22 Cruise度假系列時裝秀 。（圖／翻攝自香奈兒）

記者鮑璿安／外電報導

香奈兒（CHANEL）於5日凌晨12點發表2021/22 Cruise度假系列時裝秀，一次帶來66套造型，並選在法國南部普羅旺斯地區，仿佛環遊世界般心曠神怡。除了簡潔的經典黑白套裝依舊是亮點，更加入了皮革、流蘇等元素，優雅中更顯個性，還有史上最迷你「唇扣」悄悄搶走目光。

本季度假系列時裝秀來到普羅旺斯光影採石場，透過簡潔的白色背景更能專注服裝本身，藝術總監Virginie Viard以20世紀初期法國詩人尚考克1959年的電影《奧菲的遺言》為靈感。

▲經典的黑白套裝仍是重頭戲；T恤上印製了模特兒LOLA NICON肖像 。（圖／翻攝自香奈兒）

經典的黑白套裝仍是重頭戲，簡潔分明的線條感張力十足，斜紋軟呢外套可搭配短裙或是印有模特兒LOLA NICON的印花T恤呈現；更有飄逸的刺繡洋裝與鏤空材質斗篷，傳遞旅行中的休閒氛圍，仔細看還能發現普羅旺斯風格的花朵刺繡，以及象徵和平的白鴿，細節中訴說力量。





▲小巧「綁腿口袋包」與唇扣很吸引目光 。（圖／翻攝自香奈兒）

數不清的龐克元素巧妙貫穿整體，是Virginie Viard所擅長的60年代搖滾風，翩翩起舞的皮革流蘇細節裝飾與裙襬之上，幹練且浪漫；網襪再次以大勢之姿回到秀上，搭配「綁腿口袋包」呈現，還有越迷你越吸睛的「唇扣」單品，鮮明的雙C Logo裝點在唇中央，搖滾靈魂十分徹底。