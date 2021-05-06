星巴克推出「迷霧粉」冰桶、「寶寶藍」音響露營燈　堪稱最美露營用具！

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韓國星巴克每年夏季和冬季都會推出e-frequency集點活動，繼先前的迷你行李箱、露營折疊椅後，今年夏天的贈品將讓大家的露營設備更完善，延續主題推出了「露營冰桶」與「音響露營燈」，素色霧面的設計質感很高級，尤其是「迷霧粉」、「寶寶藍」的配色最是正中少女心，堪稱最美的露營用具！

每個國家的星巴克企劃活動與商品都不盡相同，而韓國星巴克特有的e-Frequency集點活動每年都會舉辦兩次，只要在期間喝滿17杯，且包含3杯指定的飲品，就可以兌換當季的周邊商品。

先前的活動中已經推出過露營折疊椅、迷你行李箱⋯⋯今年夏天星巴克e-Frequency活動繼續延伸露營主題，推出了「露營冰桶」與「音響露營燈」周邊，預告一釋出就在網上掀起話題。

▲韓國星巴克本季e-Frequency活動推出「露營冰桶」贈品，超有質感！（圖／翻攝自IG@starbuckskorea）



台灣星巴克先前也曾推出過與STANLEY的聯名設計冰桶，引發民眾們一陣瘋搶，這次韓國星巴克帶來的「露營冰桶」，有迷霧粉色與星巴克招牌的墨綠色可選擇，外層有STARBUCKS字母的立體浮雕設計，掀開蓋子後內側則有美人魚的浮雕，容量為11公升，中間的隔板可拆卸下來當作砧板使用，相當方便，官方也透露，之後還會推出海軍藍色的特別版。

另外，露營燈也是露營必備的用品，而韓國星巴克推出的露營燈可不簡單，雖然以傳統的手提燈籠樣貌呈現，但是它還搭載了藍芽音響的功能，照明的同時還可以聽音樂！且配色超可愛，共推出玫瑰粉色、寶寶藍色與黑色，特別版則是奶油白色款式，復古外型配上馬卡龍色調直擊少女心。本季周邊消息一釋出，網友們已經蠢蠢欲動，準備喝爆一波！

▲寶寶藍色的星巴克音響露營燈。（圖／翻攝自星巴克）



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