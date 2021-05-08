這次必買！ZARA最新「復古圓牌」字母項鍊　簡約、經典不會退流行

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ZARA不斷推陳出新的「字母項鍊」系列，想必早已燒進大家的心坎裡，從最一開始的不規則形狀、金屬字母、珍珠到玻璃材質⋯⋯等多種變化款式，每每上新都引起關注，而最近ZARA又推出了最新款字母項鍊，以復古的金屬圓牌設計呈現，款式經典、絕不退流行，可說是最必買的一次！

▲ZARA推出最新金屬圓牌字母項鍊。（圖／翻攝自ZARA官網）



ZARA 的字母項鍊一次次形成話題，同樣字母概念也延伸到耳環、戒指、帽子等單品上，像這樣有26個字母可選擇的單品，總是能給人更「專屬」的感受，讓人腦波瞬間變弱，加上ZARA的飾品價格十分親民，數百元內絕對能入手，也難怪每次一上架都是一掃而空，熱門字母永遠在缺貨狀態。

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▲ZARA字母圓牌吊飾項鏈，NT$650。（圖／翻攝自ZARA官網）



而ZARA最近又新推出了一款「復古圓牌」字母項鍊，在略顯不規則凹凸的金屬圓牌上做出字母的立體浮雕，以經典不敗的設計呈現，加上仿舊的處理，深、淺不一的光澤讓復古韻味更為濃厚，外型中性又沒有季節感之分，可說是到現在最值得入手的款式之一，目前官網上多數字母都已經缺貨，可見大家的熱愛程度。

除了「字母」之外，「星座」也是能讓許多女孩們一秒荷包失守的元素，CELINE在今年夏天便帶來了「星座項鍊」，方正的吊墜上有星座的代表符號，簡單、優雅，韓女團BLACKPINK成員Lisa，也是品牌代言人，就多次為大家示範。

▲CELINE 星座系列項鍊，NT $ 17,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲Lisa也經常在日常搭配點綴穿搭。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

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